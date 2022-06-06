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「賓利大戰勞斯萊斯」 胡錫進：素質低 雙方都要付代價

記者陳言喬／即時報導
賓利貴婦（右）躺在停車場地上與疑似勞斯萊斯的車主（左）發生推擠拉扯，被旁人勸架拉起。（微信截圖）
賓利貴婦（右）躺在停車場地上與疑似勞斯萊斯的車主（左）發生推擠拉扯，被旁人勸架拉起。（微信截圖）

端午節期間，深圳爆發「賓利大戰勞斯萊斯」的戲碼，揚言開50台賓利堵占車位的深圳「賓利貴婦」還嗆聲她老公是某國企書記。中國環球時報前總編胡錫進稱，大家關心的是兩車主的背景，有多富？以及為什麼素質又這麼低。

針對這起端午節期間發生的住宅小區停車庫停車糾紛扯入某國企書記案，深圳國資委6月5日晚間已通報正在瞭解核實。

在深圳國資委尚未公布調查結果前，中國環球時報前總編胡錫進稱，所有公職人員、特別是幹部官員的家人都須低調做人，在外發生爭執不可擺譜撒潑，更不可胡亂顯示「實力」，否則一定會搞出一地雞毛，付出代價。

有錢人也一樣，不要顯富，更不要以富壓人，不要以富謀招人恨的特權，否則同樣會積累對自己的潛在危機。

他說，深圳「賓利大戰勞斯萊斯」，成了醜聞。公眾對那個車位的是非並非很感興趣，更關心那個「官太太」老公和勞斯萊斯車主都是什麼來頭，有多富，以及為什麼素質又這麼低。

當深圳那個「官太太」叫喊「我家有50輛賓利」時，她基本就是把老公毀了，她的車位被占這點理，遠不足以抵消公眾對她家到底有多少財富以及來源是否合法的質疑。調查已經勢在必行，如果她家確有50輛賓利所對應的財富，他老公能講清楚的機率很低。即使她家沒那麼富，她老公作為國企高管也將很難避免因此栽個大跟頭。

勞斯萊斯車主經這一曝光，等著他的應該也不會啥是好事。

按，涉事的社區位在深圳福田區的寶能公館，是當地著名的豪宅，每平方公尺要價12萬至18萬人民幣不等（約1.8萬美元至2.7萬美元）。

深圳寶能公館是深圳當地的豪宅，售價每平米12萬至18萬元人民幣。（搜狐）
深圳寶能公館是深圳當地的豪宅，售價每平米12萬至18萬元人民幣。（搜狐）

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