中國大學生就業難 入團入黨被視為求職捷徑

中國大學畢業生面臨「就業難」。(美聯社)

中國大學畢業生面臨「就業 難」。有大四學生抱怨，都快畢業才發現職位「全要求黨員」，哪來得及入黨？另有學生認為，在「內卷」激烈下，有共青團員和中共 黨員身分能增加競爭力。

香港 01製作的「京港青年有話說」系列專題，今天推出以「港生看共青團：加入能幫助就業，更關乎紅色江山」為題的報導，提到一名在北京就讀大學的港生，在描述自己對中國共產主義青年團（共青團）的見聞時，提到上述內容。

這名港生指出，中國青年選擇在就學期間加入共青團普遍有3種心態。一是認為自己得到了「承認、榮耀」；二是真的希望通過入團去「建設祖國」；三是默認這是加入中共的「必由（必經）之路」。而1名中國同學告訴他，「身邊這些優秀的同學都是『團員』的情況下，『團員』身分就是一種認可」。

這名港生表示，他的這位中國同學接著說，而且（中國）現在「內卷」（內部競爭）激烈，「團跟黨的身分確實能為我們增加競爭力」。

他認為，中共總書記習近平日前在慶祝共青團成立100周年大會講話中提到，特別要注重從優秀共青團員中培養和發展黨員，「確保紅色江山永不變色」。所以從某方面看，入團能被看作香港中學校園裡像是Student of the Year的獎勵，但又能「為你的就業發展，提供比較明顯的作用就是了」。

這名港生提到，在中國擔任很多職位，確實需要黨員的身分，因此每逢求職季都會看到「最近好煩！都快畢業了發現全要求黨員！我哪還來得及入黨」等類似怨言。

因此，當中共黨員身分成為一種「硬通貨」時，便很難證明自己不是「功利入黨」。

他指出，各校的共青團委，會為學生提供許多「政治課堂」，包括2018年3月初起在各個團支部內全面實施的「青年大學習」行動，可視為網路學習App，構建了「導學、講學、研學、比學、踐學和督學六位一體的學習體系」。

此外，還有2019年1月1日正式上線的中共中宣部「學習強國」網上學習平台，是貫徹落實習近平關於「加強學習、建設學習大國」指示精神，並推動「全黨大學習」的「有力抓手」。