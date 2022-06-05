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防止封控過頭 中國發布防疫「九不准」禁止擅延管控

中央社台北5日電
中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍。(中新社)
中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍。(中新社)

中國國家衛健委疾控局副局長雷正龍今天宣布，衛健委要求各地堅決做到防疫「九不准」，包括不准隨意延長中高風險區及封控區的管控時間，不准對符合條件離校返鄉的高校生採取隔離等措施。

雷正龍並表示，中國國家衛健委要求各地，更加高效統籌「疫情防控」和「經濟社會」發展，在防疫方面堅決防止「簡單化」、「一刀切」和「層層加碼」等現象。

中國為執行「動態清零」防疫政策，在各地採取嚴厲的封城、封小區、封村等措施，但已對經濟發展造成嚴重損害。而中國國家衛健委此時發布「九不准」措施，被認為是扭轉過當封控的指令，頗受矚目，但能否奏效尚待觀察。

至於「九不准」內容，央視新聞報導，雷正龍在記者會上指出，包括：不准隨意將限制出行的範圍，由中、高風險地區擴大到其他地區；不准對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施；不准隨意延長中、高風險地區及封控區、管控區的管控時間。

不准隨意擴大採隔離、管控措施的風險人員範圍；不准隨意延長風險人員的隔離和健康監測時間；不准隨意以疫情防控為由，拒絕為急危重症和需要規律性診療等患者提供醫療服務。

不准對符合條件離校返鄉的高校學生採取隔離等措施；不准隨意設置防疫檢查點，限制符合條件的客、貨車司乘人員通行；不准隨意關閉低風險地區保障正常生產、生活的場所。

防疫 疫情 封城

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