「中國地磚」嵌在巴黎鐵塔旁地上 3天後消失
法國巴黎名景點艾菲爾鐵塔附近有一處缺了一塊地磚，一名中國留學生透過網路定製了一塊石磚，上面還寫了幾個字，引來很多在法中國人拍照打卡，不料才剛放上去幾天，這塊磚就不見了
河北日報報導，一名自河北保定赴法國留學的甄同學，5月間偶然發現艾菲爾鐵塔附近的地面有一處地磚缺失了一塊，剛好很想家的他瞬間有了主意。他在網上定製了一塊尺寸合適的石磚，石磚上寫著：「如果你想家了，可以站在這塊來自中國的石磚上」。
石磚寄來後，甄同學5月30日他就放在艾菲爾鐵塔旁的地面缺失處，消息傳出後，網路上這個只有短短15秒的影片似乎是一夜火了，許多在法國的中國人都前去打卡。在這則新聞的評論區，不少網友都表示很感動，有網友表示，「那就常回家看看」，也有自稱在國外待過的網友表示，「莫名感動，在外面待過的人，都有一份深深的思念」。
還有網友說，這塊小小的磚，象徵的是中國人的浪漫……也有的說，這塊磚是遊子們的傳送門：「站在上面，彷彿一秒回到了祖國一般！」
然而6月3日，有名稱為「巴黎小毅哥」的抖音博主影片爆料稱，這塊引發海外遊子思鄉之情的地磚「不翼而飛了」，還有人在這處缺陷裡扔上了一個廢棄酒瓶。
這位博主在影片中表示，「昨天晚上來還見到這塊神奇的磚，可是今天一早來它就不見了」。他表示，自己在四周找了半個小時也沒找到。
對於這塊磚的消失，網友們猜測有幾種可能：嫌疑最大的可能就是被偷了，至於是誰偷的，偷磚的人是什麼心思和目的還不清楚。第二種，就是被相關單位給挪走了，畢竟這塊磚跟周圍的地磚材質成色都差別太大。
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