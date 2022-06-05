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「中國地磚」嵌在巴黎鐵塔旁地上 3天後消失

記者陳言喬／即時報導
法國巴黎埃菲爾鐵塔旁的一塊地磚缺失處被大陸留學生定製了一塊石磚。（河北日報）
法國巴黎埃菲爾鐵塔旁的一塊地磚缺失處被大陸留學生定製了一塊石磚。（河北日報）

法國巴黎名景點艾菲爾鐵塔附近有一處缺了一塊地磚，一名中國留學生透過網路定製了一塊石磚，上面還寫了幾個字，引來很多在法中國人拍照打卡，不料才剛放上去幾天，這塊磚就不見了

河北日報報導，一名自河北保定赴法國留學的甄同學，5月間偶然發現艾菲爾鐵塔附近的地面有一處地磚缺失了一塊，剛好很想家的他瞬間有了主意。他在網上定製了一塊尺寸合適的石磚，石磚上寫著：「如果你想家了，可以站在這塊來自中國的石磚上」。

石磚寄來後，甄同學5月30日他就放在艾菲爾鐵塔旁的地面缺失處，消息傳出後，網路上這個只有短短15秒的影片似乎是一夜火了，許多在法國的中國人都前去打卡。在這則新聞的評論區，不少網友都表示很感動，有網友表示，「那就常回家看看」，也有自稱在國外待過的網友表示，「莫名感動，在外面待過的人，都有一份深深的思念」。

還有網友說，這塊小小的磚，象徵的是中國人的浪漫……也有的說，這塊磚是遊子們的傳送門：「站在上面，彷彿一秒回到了祖國一般！」

然而6月3日，有名稱為「巴黎小毅哥」的抖音博主影片爆料稱，這塊引發海外遊子思鄉之情的地磚「不翼而飛了」，還有人在這處缺陷裡扔上了一個廢棄酒瓶。

法國巴黎埃菲爾鐵塔旁的一塊地磚缺失處被大陸留學生定製了一塊石磚，不料才剛放幾天，...
法國巴黎埃菲爾鐵塔旁的一塊地磚缺失處被大陸留學生定製了一塊石磚，不料才剛放幾天，石磚就不見了，剩下一個空洞缺口。（河北日報）

這位博主在影片中表示，「昨天晚上來還見到這塊神奇的磚，可是今天一早來它就不見了」。他表示，自己在四周找了半個小時也沒找到。

對於這塊磚的消失，網友們猜測有幾種可能：嫌疑最大的可能就是被偷了，至於是誰偷的，偷磚的人是什麼心思和目的還不清楚。第二種，就是被相關單位給挪走了，畢竟這塊磚跟周圍的地磚材質成色都差別太大。

中國留學生 抖音

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