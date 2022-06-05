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中國核酸採樣屋設計不良 市民扎馬步、醫護蹲椅子

記者陳言喬／即時報導
在河南鄭州，核酸採樣人員得扎馬步才能成功採樣，被網友稱是體力活。（取材自騰訊新聞）
在河南鄭州，核酸採樣人員得扎馬步才能成功採樣，被網友稱是體力活。（取材自騰訊新聞）

中國各地展開常態性核酸採樣檢測，但一些採樣屋設計極不合理，市民採樣時得半蹲扎馬步，屋內的採樣人員也沒好到哪裡去，有的得扎馬步，有的是蹲在椅子上，網友稱，「這核酸採樣是體力活啊」。

新黃河客戶端報導，河南核酸採樣屋因設計不便民，最近引發不少市民「吐槽」，成年人需要「扎馬步」進行核酸採樣，而屋內的醫護人員也是或半蹲或坐跪在座椅上，採樣非常不便利。

核酸檢測屋視窗有兩個小洞，是留給大白（穿著全身防護裝的人員）伸手操作使用的，但設計高度卻一言難盡，醫護人員坐下有點矮，站著有點高。只能蹲在椅子上勉強舒服些。採樣的市民更加難受，大部分人在做核酸時，還需要「扎馬步」才能配合醫護人員。小孩子更加困難，有的身高完全不夠，只能醫護人員調整角度才能採樣。

空間設計師丁女士表示，這類核酸檢測屋在生產前應該盡可能考慮到服務功能，這類新興的設計尚無標準規範，很容易參差不齊。「很多核酸檢測屋可能是供應商直接趕工、趕時間設計出來的，實際使用也就暴露出了很多的問題」。

這個核酸採樣屋造價也不便宜，每個近5萬人民幣（約7555美元），據河南省政府採購網5月18日公示，河南省雙人便民核酸採樣屋採購項目供應商為海樂苗（鄭州）智慧物聯有限公司，中標單價為4萬6800元人民幣。

進一步追查發現，這家中標的「海樂苗」公司僅成立11天。

按照鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部此前發布的消息，主城區按2000人設置1個採樣屋，縣（市）城域按3000人設置一個採樣屋的標準，布局建設便民核酸採樣屋。全市計畫設置4378個，其中主城區計畫要設置3796個。

在河南鄭州，核酸採樣人員得蹲在椅子上才能成功採樣，被網友稱是體力活。（取材自騰訊...
在河南鄭州，核酸採樣人員得蹲在椅子上才能成功採樣，被網友稱是體力活。（取材自騰訊新聞）
河南鄭州的市民接受核酸採樣時，得蹲馬步才能採樣，被網友吐槽極不便民。（取材自騰訊...
河南鄭州的市民接受核酸採樣時，得蹲馬步才能採樣，被網友吐槽極不便民。（取材自騰訊新聞）

檢測 河南 鄭州

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