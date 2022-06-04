中國女太空人劉洋相隔10年再升空 孩子交付媽媽3任務

央視專訪神舟14號女太空人劉洋，如今她是兩個孩子的媽。（央視截圖）

神舟14號載人飛行任務的02號太空人 劉洋，是中國首位進入太空的女性太空人，她上一次上太空是十年前，這次她將肩負建造太空站的重任。還要完成孩子交給她的「三個任務」。

劉洋與另兩位太空人於5日上午10時44分發射升空，在她出征前，央視對她做了專訪。央視報導，2012年6月16日，劉洋與另外兩名太空人景海鵬、劉旺，搭乘神舟九號載人飛船升空，在13天的太空生活中，神舟9號乘組共同完成多項在軌技術實驗，並完成大陸首次在軌手控交會對接。

2012年6月28日6時許，神舟9號三名太空人完成在軌駐留任務準備撤離，即將進入飛船返回艙前，三名太空人面向天宮一號，用深情的軍禮向工作生活了13天的太空家園道別。

劉洋說，即將返回軌道艙時，她在艙門口停了下來，返身向天宮一號敬了一個軍禮，當時她心裡面默默想，不久的將來她還會再回來的，沒想到這個不久的將來就是十年，整整十年。

劉洋表示，2019年她確定成為神舟14號乘組成員後，開始為中國太空站建造任務開展各項準備工作。這次任務和神九任務是完全不同的，它的艙段更多、實驗更多、設備更多，整個系統更加複雜，駐留的時間也會更長，這就從太空人的身體、心理、知識儲備、技能方方面面都提出了更高要求。

在太空人中心的水槽中。劉洋身著水下訓練服展開模擬出艙訓練，一開始她在接觸這項訓練時，事情進行得並不順利。

劉洋說，在第一次做水下訓練的時候，那個玻璃頭盔是有放大效果的，然後水波紋就在眼前不斷晃動放大，剛開始還好，三、四十分鐘後，她突然覺得特別噁心，渾身冒冷汗。當時的在場監護人員注意到劉洋的身體狀況，並提出中止實驗，而劉洋硬是咬牙堅持了下來。

劉洋表示，一次實驗有很多工作人員在保證，而且這水下服是按次數來計算的，它是有壽命的，不管是下水一個小時、兩個小時還是五分鐘、十分鐘都算是一次，所以很難得，她不想因為自己導致大家的工作都白費了。

報導說，太空站中很多工要求太空人具備足夠的上肢力量，而女性在力量方面本身就存在短板（弱點）。為儘快適應任務要求，劉洋展開了刻苦的體能訓練。

劉洋說，她跟體育教員共同商量了一個訓練計畫，非常科學，一步一個腳印，扎扎實實去鍛煉自己的上肢力量。經過兩年多的刻苦訓練，劉洋和另外兩名太空人如今都已具備執行任務的能力。

十年後，劉洋現在的身分已經不只是一名太空人，同時也成為兩個孩子的母親。這次去太空出差半年，孩子們也給劉洋定了一些任務。

劉洋說：第一個任務，「我要安安全全順順利利完成任務，我想我一定能做得到」；第二個是，「希望我在太空多拍一些照片回來，可以和同學們共同分享宇宙美麗景色」；第三個任務，「我對他們有很多美好的祝福祝願，我也有很多心裡話，我答應他們在這183天時間裡，我會把這些寫進滿天的星辰，我答應他們的事情，我相信我一定會做到」。