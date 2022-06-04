中國首個太空站即將建造 3名太空人準備了五年

神舟14號三名太空人出征儀式5日上午在酒泉衛星發射中心問天閣廣場舉行。陳冬（中）、劉洋（右）、蔡旭哲（左）即將開啟為期六個月的飛行任務。（新華社）

中國神舟14號飛行乘組預計北京 時間5日上午10時44分發射升空，三名太空人 陳冬、劉洋、蔡旭哲發射成功後將進駐核心艙並在軌駐留六個月，完成中國首個太空站組裝建造，為此次任務，中國五年前就開始著手準備。

新華社報導，中國載人航太工程太空人系統總設計師、中國太空人科研訓練中心研究員黃偉芬表示，在六個月的飛行中，太空人們要經歷包括九種組合體構型，五次交會對接，三次分離撤離，兩次轉位任務。他們要進行狀態監視，必要的時候實施手控操作進行交會對接；還要首次進駐問天艙和夢天艙兩個實驗艙來完成載人環境的建立；還要在這兩個艙完成十幾個科學實驗機櫃的解鎖、安裝等工作；以及日常組裝、建造、維護維修等各方面工作。

值得注意的是，他們要首次利用氣閘艙進行出艙活動。計畫要做兩至三次的出艙活動，是首次利用問天實驗艙的小機械臂進行出艙。後面還會用小臂和大臂的組合臂進行出艙活動。這些都是全新的狀態，對太空人而言挑戰很大。他們還要進行太空授課，開展一些其他的空間教育 活動及公益活動。

黃偉芬表示，這一次神舟14號乘組的任務是極為複雜的，對太空人的應急和故障處置能力要求，也比以往更高。自2017年3月開始，對太空人的訓練就全面轉向為太空站建設任務做準備。在八大類百餘科目訓練的基礎上，針對神舟14號任務的新特點、新任務、新狀態、新變化進行了重點強化訓練，如低壓環境出艙活動訓練，出艙活動程式模擬器訓練，利用虛擬現實訓練器和機械臂操作訓練台來進行協同訓練和演練，使他們熟練掌握出艙活動的技能。

還有就是就聚焦風險進行針對性訓練，因為隨著太空站的建成，組合體越來越複雜，飛行時間也很長，出問題的概率會增加。針對這些風險，要進行應急和故障處置的訓練，如通過推演故障預案學習、實操訓練和演練，對應急故障處置能力進行了強化訓練，使太空人在出現這些緊急應急工況時，能夠沉著、冷靜、有效地進行處置。

最後就是針對長期飛行駐留進行持續強化訓練，如物資的管理、體能訓練、心理調適訓練等。

此外，兩個乘組要同時在軌工作和生活。主要是對空間站系統，如再生保障系統的挑戰。未來乘組輪換將是常態，通過神舟14號乘組和神舟15號乘組在軌輪換，會為未來奠定一定基礎，積累經驗。