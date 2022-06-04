登頂聖母峰後返家要多久？四川男：輾轉七國流浪411天

中國一名叫毛毛的登山客自述歷經411天才完成聖母峰登頂行程回到四川成都。圖為中國登山隊在2020年5月27日抵達聖母峰峰頂。（新華社）

登頂聖母峰（珠穆朗瑪峰）是不少登山家的夢想，但成功登頂後要歷經劫難才能回家恐怕就不在願望之列了。而有一名居住在四川成都的登山客「毛毛」自述，2021年5月12日登頂之後，等了411天、輾轉七國，其間曾被黑道綁架追殺、多次被捕，直到2022年5月28日才回到故鄉成都。

香港鳳凰週刊旗下「鳳凰Times」百家號6月4日報導，成都人毛毛2021年5月完成登頂之時，尼泊爾疫情 急轉直下，回中國的航班遭到熔斷。據毛毛的自述，完成登頂時他跪在地上給聖母峰磕了三個頭，說「謝謝您讓我圓夢了」，當時已接到通知，南坡大本營有人感染新冠肺炎，北坡隊員上到7,300公尺被趕下山。

後來他從盧卡拉機場 搭機到加德滿都機場，原定是2021年6月1日飛往廣州，但是因為疫情熔斷航班取消，他在加德满都滞留到10月11日，「那5個月，我每天早上在酒店大廳連Wi-Fi，在朋友圈賣土特產，五、六、七月賣冬蟲夏草，八、九月賣松茸，還好一直有收入」。他還稱，8月時見到很多回不去中國的民眾搭帳篷在尼泊爾邊境 樟木口岸住著。

2021年10月，毛毛跟同伴不願再等，就先從加德滿都搭機到卡達、再轉機到埃及開羅，在開羅感染新冠肺炎，「倒楣事接二連三到來」，因為埃及飛不了，又從卡達飛回加德滿都。原本因為簽證過期想被遣送回中國，「我們給大使館打電話，大使館也沒辦法」，只好辦理巴基斯坦簽證，從尼泊爾飛往杜拜、再轉至喀拉蚩、再轉至巴國首都伊斯蘭瑪巴德。

在巴基斯坦，毛毛被當地經營民宿的中國掮客騙取不少機票跟「綠碼」辦理的費用，最後他朋友邀請他到寮國走陸路回中國，所以又從伊斯蘭瑪巴德飛到喀拉蚩、轉機到杜拜、泰國曼谷、再飛寮國永珍。從永珍坐火車到與雲南西雙版納的磨憨口岸接壤的磨丁口岸，但也無法越過口岸返回中國，不久被「票代」交給寮國軍方，又被轉送給金三角地區的黑道組織。

在逃離黑道控制的過程中，毛毛與友人深入原始森林，「有青蛙叫，就去抓青蛙，皮剝了，生火烤烤吃」、「我們還抓了蜥蜴，把頭和內臟去掉，烤著吃」。最後在公路上聯繫到中國警方，「雲南的邊防員警開著一輛皮卡車來接我們了」，到中國邊境隔離點住了28天後，抵達時已是2022年5月28日。

毛毛指出，飛往成都雙流機場的飛機上，空服人員問他幹嘛去了，「我說登珠穆朗瑪峰去了，她還不信，我說我流浪了400多天才回來，被4個國家的員警抓了6次，被當成恐怖分子、被綁架，最後被解救回來了。她說我吹牛，我就把我登頂珠峰的證書給她看」。