北京疫情進入「掃尾」階段 嚴控社會面疫情

北京商場已開始營業，但因仍未開放堂食，在端午假期間人流量仍不多。圖為北京三里屯商場稀疏人流。記者黃雅慧／攝

北京疫情 防控似進入末段。北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控小組於4日召開第355場記者會。北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰介紹，4日0時至15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者12例，均為隔離觀察人員，社會面案例為零。截至目前，全市共有高風險地區1個，中風險地區8個。市政府新聞發言人徐和建介紹，北京新增感染者數量持續下降，治癒出院人數遠高於確診人數，疫情總體持續穩定向好，整體進入掃尾階段。

儘管疫情逐步受控，但北京市仍不掉以輕心。徐和建表示，要堅持動態清零不動搖，保持應有的工作力度，加強端午假期疫情防控，高度重視新發社會面疫情。

會中也持續提醒市民在端午節 期間繼續非必要不出京，不去中高風險地區和有疫情發生的地區，不聚餐聚會，科學佩戴口罩，與他人保持安全社交距離，注意手衛生等常態化防控措施。

4日稍早，據陸媒《北京日報》報導，市委書記蔡奇上午主持新冠肺炎疫情防控會議時表示，「要保持應有工作力度，加強端午假期疫情防控，對新發社會面疫情露頭就打，採取更加堅決果斷措施，全力以赴推進掃尾清零。」