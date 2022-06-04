嚴防民眾紀念六四 香港維園封閉並部署大批員警戒備

香港維多利亞公園3日晚間就有大批員警出沒，嚴防有民眾聚集紀念六四事件33周年。美聯社

今天是六四 事件33周年，香港 民眾過去每年舉行大型紀念活動的主要場地維多利亞公園（簡稱「維園」），今年連續第二年被封閉。明報報導，早前曾聲稱六四當天市民可租球場踢足球 的港府康文署，3日以場地可能被利用作非法活動為由，於當晚11時關閉維園中央草坪、足球場、籃球場及多個出入口。

此外，3日中午起，就有大批身穿防刺背心及護頸的警員在維園一帶部署，攔查路人並搜查維園內民眾的背包，要求不得展示印有六四字句的貼紙。

香港警方稱，注意到有人散播信息、意圖煽惑他人4日在維園一帶參與未經批准集結，警方會部署足夠警力執法。昨天，警方已逮捕一名59歲男子，涉嫌在網上煽惑他人今天殺害警員，昨晚又在東角道拘捕一名點打火機的女子。

明報指出，香港警方去年6月4日下午約2時首次引用「公安條例」封閉維園中央草坪、足球場等，關閉範圍與3日康文署關閉的範圍一樣。

香港電台報導，4日上午，就有大批員警在維園不同角落戒備，甚至出動警犬協助巡邏，維園泳池旁的停車場也停了十多輛警車。銅鑼灣記利佐治街則有4人一組的員警在巡邏，現場還有告示，提醒香港市民不得有多於4人的聚集。

香港警方表示，會在相關地點部署足夠的警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕，呼籲香港市民切勿以身試法。