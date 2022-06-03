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教科書徹查潮 廣西全州：發現字典跟兒童讀物內容低俗

記者廖士鋒／即時報導
廣西桂林全州縣已經展開專項督察，指出有字典跟少兒讀本出現低俗化內容跟配圖。（圖／取自「廣西全州縣檢察院」微信公眾號）
廣西桂林全州縣已經展開專項督察，指出有字典跟少兒讀本出現低俗化內容跟配圖。（圖／取自「廣西全州縣檢察院」微信公眾號）

中國人教社教科書事件持續延燒，廣西桂林下轄的全州縣表示，已組成專項督察行動，發現縣內有部分書店販售新華字典跟兒童讀物出現內容與配圖低俗化情況，已當場下令整改。

據觀察者網報導，廣西全州縣檢察院6月2日發布消息指出，人教社教科書插圖內容存在人物面貌醜陋詭異、場景行為不當等問題引發爭議，也加劇了大眾對孩子審美和心理健康發展的憂慮。因此，6月1日全州縣人民檢察院聯合縣教育局、全州縣新聞出版局等部門工作人員，深入全州縣2所小學、新華書店等城區多家書店對相關小學教材、少兒讀本進行專項督查。

全州縣檢察院表示，執法人員重點檢查了全州縣「城關完小」、「城北完小」圖書館與學生正在使用的學生教材、書店上架的少兒讀物與學習字典，重點關注引起爭議的教材、讀本，尤其是教材內容、插畫，要求各書店逐本進行審查、清理，發現問題立即整改，規範下架，「確保教材、讀本堅持正確政治方向和價值導向，弘揚中華優秀文化，符合大眾審美習慣」。

官方指出，檢查過程中，檢察官和執法人員發現某些書店售賣的部分新華字典及兒童讀物存在「低俗化內容與配圖」的情況，執法人員當場責令下架整改，並提出整改意見，要求書店嚴防小隱患累積成大風險。

此前對於教科書事件，中國教育部已在5月30日表示，已部署開展全中國大中小學教材全面排查工作，發現問題立即整改，對存在違紀違規問題的責任人按有關規定嚴肅處理。除了人民教育出版社數學課本外，陝西新華出版傳媒集團與陝西人民教育出版社聯合出版的《同步巧講精練》教輔書中，「雷鋒做好事」配圖為日軍背老太太，也遭到中國輿論點名批判。

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