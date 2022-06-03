中國4省對低風險地區人員等不再查驗核酸陰性證明

上海5月22日恢復跨區公共交通，但乘客需持有綠色健康碼、48小時內核酸陰性證明且體溫正常，上車後還得掃「場所碼」。新華社

中國最近單日新增本土確診和無症狀感染者數都保持在100例以下，江西、江蘇、安徽、廣東4省最近對低風險地區人員流動的防疫 要求做出動態調整，低風險地區人員等將不再查驗核酸陰性證明。

江西省委辦公廳、省政府辦公廳2日印發「關於疫情 防控措施調整的緊急通知」，提到精準落實疫情防控舉措，嚴禁層層加碼、過度防疫。低風險地區和無本土疫情的縣（市、區）之間人員（含各類學生）可以自由有序流動，不再查驗核酸檢測 陰性證明，不再實行核酸落地檢，不得實行隔離管控，只需落實掃碼、量體溫常態化防控措施。

江蘇省對於低風險地區的客、貨車輛和人員，全省各地已全面取消防疫通行限制，高速公路出口不再查驗48小時核酸檢測證明，予以快速放行。

至5月30日18時，江蘇省全面完成了與中高風險地區接壤之外的普通公路查驗點撤除工作，全省本輪疫情期間設置的337個普通公路查驗點，除了蘇州保留與上海接壤的2個查驗點外，其餘全部撤銷。

安徽省疫情防控應急綜合指揮部辦公室5月27日發布通知，就全面取消低風險地區貨運車輛防疫通行限制做出要求，通知強調，對來自低風險地區貨運車輛，不查驗48小時核酸檢測證明；各地要加強督促檢查，確保來自低風險地區貨運車輛快速便捷通行，嚴禁一刀切。

據廣州日報消息，目前，廣東省內廣州、湛江等多地出行已不再要求查驗核酸檢測陰性證明，深圳仍然需要出示72小時核酸檢測陰性證明。從廣州站、廣州東站、廣州南站進站乘車旅客，已取消查驗48小時核酸陰性證明，除了進京旅客須持「北京健康寶」綠碼和乘車前48小時內核酸檢測陰性證明外，其他旅客只需提供健康碼綠碼且體溫正常即可進站乘車。

湛江自5月24日12時起，離湛旅客不需要查驗核酸檢測陰性證明。而離開東莞、佛山已不再查驗48小時核酸檢測陰性證明，憑健康碼綠碼即可出行。

而深圳進出各類公共場所、乘坐公共交通工具等仍須憑72小時核酸檢測陰性證明。