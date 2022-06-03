四川雅安地震4死、41傷 當地報紙頭版卻不見相關報導

四川省雅安市蘆山縣6月1日發生6.1級地震，當地主要報紙頭版次日不見相關訊息，引發不少大陸民眾議論。（截圖自微信公眾號）

四川省雅安市蘆山縣6月1日17時發生6.1級地震 ，截至2日9時，已知造成4人不幸罹難、41人受傷。但針對這起地震，當地主要報紙《四川日報》與《華西都市報》次日頭版卻不見相關訊息，近日在網路引發討論。有中國前媒體人指出，中國現在的報紙已經與社會現實徹底割離。

中國社交媒體這兩天有不少人在傳《四川日報》與《華西都市報》6月2日頭版截圖。其中《四川日報》頭版有一則「習近平 就巴西 東北部嚴重洪澇災害向巴西總統博索納羅致慰問電」的短稿，《華西都市報》頭版主圖則是上海外灘，報導上海6月1日解封新聞。

當晚，由一名前記者所撰寫題為「假裝地震沒有發生」的文章在中國網路被許多人傳播。作者稱，「某報（指《四川日報》）和《華西都市報》的領導們應該是知道地震發生的吧。畢竟震中到該報業集團的直線距離才120公里，整個成都震感強烈，市民紛紛跑下樓避險。這種情況下，即便值班領導是一位盲人，應該也能知道不遠處有強烈地震發生。」

作者回憶，2011年到2015年，他在做新聞時，報紙通常被大致劃分為黨報和都市報兩種。雖都是喉舌媒體，但側重點會有所不同。黨報更多承擔領導動向、大政方針、黨政會議等內容的報導，都市報更多關注社會熱點與民生新聞。

作者稱，6級以上地震災害這樣的新聞，在當時肯定是黨報和都市報共同的關注焦點，更不用說是發生在本省的6級以上地震。

「那時我們作為記者，經常會對頭版編輯和值班領導不滿意，甚至在宵夜時拍桌子罵娘，覺得他們膽子太小，沒有擔當，不肯把記者做的輿論監督報導放進頭版」；「那時的我們完全想像不到，現在不僅輿論監督報導上不了頭版，連6.1級地震這樣的純自然災害也要掂量一下夠不夠資格了。」

但也有四川當地民眾稱，6.1級地震、死4個人，確實不需要上頭版，「這種級別（的地震）在四川一年好幾次，這次只是在成都附近」。

《四川日報》2日在二版有一則約500字關於這起地震的報導。報導稱，地震發生後，受省委書記王曉暉，省委副書記、省長黃強委派，副省長、省抗震救災指揮部指揮長堯斯丹率隊前往震中蘆山縣現場指導抗震救災。