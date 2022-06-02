搭載電磁彈射器 中國第3艘航母 傳端午下水

中國第三艘航母即將下水。圖為解放軍的J-15戰機降落遼寧艦航母。 (美聯社)

上海江南造船廠準備讓中國第三艘航母下水，消息人士稱，時間就在6月3日端午節 。據悉，003型航母採用全通平直甲板，首次搭載電磁彈射器。

綜合香港「南華早報」、「明報」報導，中國海事局上周五公告，長興島江南造船廠要求清空三號和四號船塢的泊位，以利作業。此外，上海江南造船廠所在地崇明海事局上周五也發出通告，從5月30日起為「新船下水」管制三、四號船塢海域，作業拖帶船隻達十餘艘，被外界視為是003航母下水做準備。按照中國以由北到南沿海省分為航母命名的原則，003航母或被命名為「江蘇」。

據稱，003型航母本來應在4月23日中共海軍建軍節時下水，但因上海新冠疫情 影響，計畫延後。解放軍消息人士說，江南造船廠為了在上海封城 後趕進度，動員了近4000人。江南造船廠能提前恢復作業，是由於在封閉式的管理系統下，所有的作業人員都不准外出。

報導稱，003型航母有平頂飛行甲板，將如同世界最先進的航母般，擁有電磁彈射器，這也是003航母吸引外界廣泛關注的亮點之一。

遼寧號和山東號航母，艦載機發射系統是依靠滑躍式的甲板，而不是已被他國廣泛使用的蒸汽彈射器，帶來浪費燃料、削弱戰鬥機有效載荷等諸多缺陷。而造價昂貴、占據空間和浪費淡水的蒸氣彈射器也並非未來發展趨勢。

目前，美國、中國正競相研發的類似磁浮列車原理的新式電磁彈射器，以有效降低維護成本、提升航母自動化程度、減少對飛機的結構傷害等，以取代蒸汽彈射器。

目前被認為採用電磁彈射系統的航母，在全球只有兩艘。一是正於大西洋海域密集訓練的美國福特號，二就是中國的003航母。003航母的電磁彈射狀況因此備受外界關注。