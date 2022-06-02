上海解封首日 用電量回升18.5%、加油量暴增127%

圖為解封首日上海街頭就湧現大量車潮，當日全上海用電量、加油量有明顯回升。（中新社）

面對Omicron病毒，疫情 「清零」面臨考驗，上海解封第2天就再度出現社會面新增感染。上海市衛健委今早通報，6月2日，上海新增本土新冠肺炎 確診病例8例、無症狀感染者8例，其中2例確診病例為早前無症狀狀感染者轉確診，3例確診病例和4例無症狀感染者在隔離管控中發現。

亦即，當天上海有3例確診病例、4例無症狀感染者為社會面新增。7例新增社區感染分別為浦東新區4例，靜安區3例。

從2月26日以來，上海這波疫情累計本土確診5萬8,013例，目前在院治療1,018例，其中重型52例，危重型21例。累計死亡588例。

不過，6月1日解封後，上海經濟活動仍快速恢復，不僅用電量快速回升，加油站 更出現排隊加油的車潮。《上觀新聞》報導，根據國網上海市電力公司公布的數據，1日，上海用電最高負荷達到1954萬千瓦，較前一日最高水準上升18.5%，較前一周同期（5月25日）增長21.8%。

與此同時，上班尖峰時間的車潮也重新回歸。6月1日，中國石化在上海的580座加油站已全數恢復營業。當天，累計加油量創近兩個月新高，比5月31日增長127%，已恢復至上海實施封控前一天加油量的70%以上。