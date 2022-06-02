前中國外交官：北京以經濟脅迫澳洲新政府疏遠美台

前中國駐雪梨總領事館政治領事陳用林指出，中國試圖以貿易問題脅迫澳洲工黨新政府，逼使澳洲政府放棄緊隨美國的挺台路線。(中央社)

前中國駐雪梨總領事館政治領事陳用林接受中央社訪問時指出，中國以貿易問題脅迫澳洲 工黨新政府，試圖逼使澳洲放鬆壓制中國的情報網絡和統戰活動，並逼使澳洲放棄緊隨美國的挺台路線。

隨著由工黨領導的新政府於5月底上台，澳洲是否持續前朝自由黨國家黨聯盟（Coalition）政府抗中路線的問題，就不斷受到澳洲輿論檢視。

澳洲一方面在經濟上面對與中國修補貿易關係的壓力；在政治上，工黨被認為與中國有密切關係。陳用林指出，按照中國共產黨 的思維，澳洲工黨政府會被中共 視為較容易對付的對象。

陳用林解釋，自從1972年中、澳建交以來，中國共產黨與澳洲工黨一直保持友好關係；中國共產黨中央委員會對外聯絡部（中聯部）經常派遣副部級的代表團，以觀察員的身分列席澳洲工黨每年舉行的工黨黨代表大會；中共認為與工黨擁有共同語言，因為在中共眼裡，工黨是類似（第二國際的）社會黨。

陳用林指出，工黨向來對中國的批評聲浪比較小。例如澳洲好幾次針對中國威脅而發表的澳洲國防白皮書，都是自由黨國家黨聯盟政府提出的；2018年透明度法案也是自由黨的滕博爾（Malcolm Turnbull）政府推出的。故此，中共會認為換成是工黨政府上台，應該會更容易對付。

今年5月大選前不久，澳洲媒體多次發表有關工黨與中國關係密切的報導。例如，澳洲人報（The Australian）網站5月12日報導，工黨藉的現任澳洲副總理馬勒斯（Richard Marles）自2017至2021年間，曾經與中國外交官員不公開會面10次。其中特別引起輿論注意的是報導提到，馬勒斯的會面對象包括被媒體稱為「戰狼外交官」的時任中國駐澳洲大使成競業。

衛報（The Guardian）澳洲版5月18日報導，在大選投票日前數天，有不具名中國外交官員向衛報透露，中國預期工黨政府上台將會是澳、中關係改善的契機。

中國向澳洲工黨喊話，但陳用林提醒，中國的手法是試圖透過對澳洲構成經濟壓力，脅迫澳洲在政治上就範。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，商界期望澳洲政府與中國修補貿易關係；另外，澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，中國駐澳洲大使肖千（蕭千）指出，澳、中兩國必須首先改善「政治關係」，否則中國不可能解除針對總值200億澳元（約145億美元）澳洲產品的貿易制裁。

陳用林認為，中國除了要澳洲對中國立場軟化之外，同時試圖逼使澳洲政府放鬆對中國情報網絡和中共統戰組織的壓制；還有指望澳洲放棄緊隨美國的挺台路線，進而清除阻礙中國對台動武的不利因素。但他相信，由於中國嚴重依賴澳洲資源，估計中國難以持續利用貿易制裁對付澳洲。

陳用林說，中國情報網絡和中共統戰組織在澳洲早已布局多年，工作內容包括干預澳洲選舉，以爭取對中國有利的政黨上台執政。澳洲廣大社會近年已警覺到相關問題的嚴重性，自從澳洲國會2018年通過反滲透法以來，中國對澳洲的政治干預遠不如以往明目張膽。

反滲透法是指2018年6月28日通過的「間諜與外國干預法」（Espionage and Foreign Interference Act 2018），以及2018年12月10日通過的「外國影響力透明法」（Foreign Influence Transparency Scheme）。

陳用林說：「透明法要求中國的代理人必須登記註冊。而中國布局於澳洲的龐大華人團體，主要是和平統一促進會（簡稱和統會、統促會）系統的，包括澳洲和統會和分布澳洲各州的和統會等，一共好幾百個和統會旗下的華人團體。在立法後，這些作為中共代理人的團體就有點害怕了，也比較謹慎了；而願意出頭替中國唱讚歌的人，其數量就立刻銳減了。」

陳用林提醒，中國對台灣的滲透和干預，遠比對澳洲嚴重得多。中國按照1997年香港主權移交前滲透香港的模式，複製於台灣；中國與台灣之間多年來的人員交流過程中，中國早已大舉布局對台灣的政治干預。他呼籲台灣對中國滲透和干預有所警愓。

陳用林於1990年代中期自北京外交學院畢業，隨後於中國外交部北美大洋洲司任職，2001年派駐雪梨總領事館，2005年獲澳洲政府提供政治庇護，於雪梨定居。