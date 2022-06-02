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南京幼稚園穿日本和服過節 官方：惡意剪輯已介入調查

記者廖士鋒／即時報導
南京傳出幼兒園兒童穿日本傳統服飾，引起極大爭議。（圖／取自天目新聞）
南京傳出幼兒園兒童穿日本傳統服飾，引起極大爭議。（圖／取自天目新聞）

近期中國網路流傳一段南京幼稚園小朋友集體穿和服過「六一兒童節」的影片，官方表示，這是惡意剪輯，公安已介入調查。

據天目新聞報導，6月1日一群身穿各式日本傳統服飾的小朋友站在舞台上蹦蹦跳跳的影片，引來眾多網友爭議。不少中國網友留言，在「六一兒童節」慶祝活動上，小朋友這樣的著裝實在不妥。6月2日，南京市江寧區教育局針對此事回應媒體稱，網傳影片是惡意拼湊剪輯，目前公安機關已介入調查。

報導指出，江寧區教育局工作人員表示，影片中小朋友穿和服是因為此前幼稚園開展了名為「童眼看世界」主題活動的彩排，活動內容涉及到十個不同國家的傳統文化，小朋友會身著不同國家的民俗服飾，在彩排的過程中剛好被路人拍到。官員還稱，此前的彩排活動因不符合有關要求，已在當天就被取消，此後從未再舉行過。

該官員並指出，經過調查，該幼稚園6月1日當天並沒有開展與網傳影片中相關的活動，該影片也非6月1日當天所拍攝。

中國近年對在節日或敏感日子穿和服，較為有所禁忌。2021年9月18日四川攀枝花學院一名學生穿著粉色和服，手持紙傘和梳理日式妝髮於校園內遊走，攀枝花學院隔日發布通報回應，稱校方高度重視此事，已經聯合攀枝花市相關部門展開調查。

同樣是九一八當天，遼寧瀋陽也有一家日式料理店舉行店慶活動，被網友痛批，「不知道事變始於瀋陽嗎？」發起抵制。

教育局 公安 日本

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