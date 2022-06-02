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不需排隊 上海出現「核酸團購」網友：就當上班稅

記者陳言喬／即時報導
網友做出六月份的上海「核酸日曆」，提醒你何時該做核酸。（微信截圖）
網友做出六月份的上海「核酸日曆」，提醒你何時該做核酸。（微信截圖）

上海6月起全面恢復正常生產生活秩序，也同步進行常態化核酸檢測，必須持有72小時核梭陰性證明才得出入公共場所並搭乘大眾交通，不料又造成全體市民大排長龍做核酸，引爆民怨。為節省時間，有人推出「核酸團購」。

上海為防疫，常態性核梭檢測成為必要工作，有網友還特別製作「核酸日曆圖」，提醒大家如果沒有72小時核酸檢測陰性證明就不能搭乘大眾交通，只能走路或騎共享單車；同時，許多場所沒有核酸陰性證明也進不去，為了上班、出門洽公，導致人人都在做核酸，人人都在排隊。

新民晚報報導，多個核酸採樣點都有市民排長隊，最長的等待超過3小時。徐匯區的姚女士說，6月1日下班後她趕緊到社區附近的核酸採樣點做核酸檢測。排了1個半小時後，眼看就要輪到，工作人員告知「下班了」，暫停採樣。後面依舊是長長的隊伍，有人情緒激動，甚至報警。

一家位於徐匯區的醫院夜間做核酸採樣的人群隊伍排到馬路上，進入醫院的市民很多沒有做到「一米間距」。市民王小姐說，因為白天其他點位的隊伍太長，而自己的核酸報告即將過期，只能硬著頭皮排隊，心裡卻擔心這樣人群聚集會否增加風險。　　

有網友說，「常態化做核酸」真的太耗費成本了，最主要是時間。為能節省時間，有人開始團購了「核酸採樣」，有專門人員上門為你採樣，不必去排隊。平均一個人做一次要多花個2、30元人民幣，但能節省寶貴時間，一個月下來大概要做12次，就當作是「上班稅」。

上海今早還傳出陸家嘴國金大樓裡的人群突然出逃，傳出有人陽性，大家都怕被關在裡面。網友說，「上個班這麼提心吊膽。是不是要帶好一周的衣服、牙刷牙膏洗面乳睡袋過去上班。太嚇人了！」

連日來，做核酸（常態性核酸檢測）在上海各地大排長龍。（微信截圖）
連日來，做核酸（常態性核酸檢測）在上海各地大排長龍。（微信截圖）
上海有人發起「核酸團購」，有專人上門核酸檢測，省去排隊時間。（ 微信截圖）
上海有人發起「核酸團購」，有專人上門核酸檢測，省去排隊時間。（ 微信截圖）

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