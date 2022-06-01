四川雅安強震致4死41傷 受災民眾已安全撤離

四川雅安市地震截至2日9時共造成4人遇難、41人受傷，（取材自央視新聞）

中國四川雅安市蘆山縣和寶興縣昨日發生強震，截至2日9時，地震 共造成4人遇難、41人受傷，其中1人傷勢危重，而受災民眾目前已安全撤離，獲得妥善安置。

新華社報導，2日零點，蘆山縣太平鎮太平中學安置點，前方救援指揮部已經組建運行，一批藍色帳篷已經搭建完成，照明燈高高豎起，飲用水、泡麵、棉被等物資已經到位並有序分發，醫療隊正展開現場工作。首批進入安置點的老人、婦女、兒童及在校學生被優先安排住進帳篷，一些年輕人主動幫助救援人員繼續搭建帳篷、分發物資。

在寶興縣體育館安置點，夜間室外溫差讓人感到陣陣寒意。約300名受災民眾已經入住安置點，其中有七、八十歲的老人，也有兩、三歲的幼兒。他們已經打好地鋪，蓋好棉被保暖。現場工作人員和志願者正在從門外運輸車上卸下生活保障和防疫 物資，並搬運進來，分發給現場民眾。寶興縣前方救援指揮部工作人員介紹，目前該縣已經設置3個這樣的安置點，受災民眾已陸續撤離其中。

目前，雅安市抗震救災指揮部已調集應急救援、武警、消防、醫療、公安 、民兵等救援力量奔赴地震災區開展人員搜救、傷員救治、道路搶通和群眾轉移安置等工作。