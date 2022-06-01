北京疫情「穩中向好」 餐飲單位繼續暫停內用

北京疫情下的故宮因防疫仍暫停開放，以往遊人如織，目前空無一人。記者黃雅慧／攝

北京 市新型冠狀病毒肺炎疫情 防控工作小組於1日舉辦第352場記者會，市政府新聞發言人徐和建表示，北京疫情防控形勢繼續保持穩中向好，正處疫情防控「攻堅掃尾」階段，面對即將到來的端午假期，官方倡議堅持非必要不出京。

市疾控中心副主任劉曉峰介紹，5月31日0時至24時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者14例，社會面篩查人員1例；6月1日0時至15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，社會面篩查人員2例。

徐和建強調，豐台、昌平、東城、海淀等四區要全力以赴推進社會面清零行動，爭取盡早實現連續7日無新增社會面病例，盡快恢復正常生產生活秩序。

截至5月31日24時，西城區、石景山區、朝陽區、通州區、大興區、房山區、門頭溝區、順義區、懷柔區、平谷區、密雲區、延慶區、經開區等13個區連續7日以上無新增社會面感染者，恢復正常生產生活秩序。

徐和建說，端午假期將至，要堅持非必要不出京，繼續嚴格執行進返京及環京通勤防疫政策和措施，嚴防死守京外輸入和本地感染、蔓延。景區、公園則限流、預約、錯峰。進入社區（村）關口、公共場所與樓宇等要測溫掃碼，並查驗48小時內核酸檢測。

目前北京市分區分級動態實施社會面防控措施。北京市商務局介紹，從一些重點商場的監測數據來看，5月29日、30日、31日三天恢復營業的商場客流平穩，是去年同期日常客流的三分之一左右，銷售額也恢復到日常銷售額的40%左右。近三日，北京知名高級商場「SKP」客流量、銷售額恢復近五成，銷售額人民幣1億元左右。至於民眾較為關心，端午節 是否能開放餐廳內用，據北京市商務局表示，端午節期間，餐飲經營單位繼續暫停內用。