上海復工首日 核酸「續碼」多處排長龍

上海徐匯區南丹東路一處核酸檢測點。記者林宸誼／攝影

上海解封後回歸正常生活首日，實際查詢多個對社會開放的核酸檢測 點時發現，核酸檢測隊伍普遍較長，隨申辦APP上提示的核酸採樣人流情況與實際現場不符。

由於所在社區的核酸檢測點尚未開放，1日下午3時30分，首先到位於徐匯區南丹東路上的一處常態化核酸檢測點，現場已有數十人排隊，等待下午4時整的檢測開放，沒多久隊伍拉得越來越長，短短半小時內，已有上百人排隊，人與人也很難保持1公尺間距。

檢測的人群中有周邊商店的店員，是要為復工 復市做準備；也有一些老年人隔天進醫院看病需要；人群中有不少人抱怨明天還要上班，傍晚檢測不知能否趕上隔天上午結果出爐，所以只能繼續排著，「這種隔三差五（每隔不久）就要做核酸檢測，連班都不用上了。」

隨後在隨申辦APP上查詢附近的常態化核酸檢測點人流信息，發現距離南丹東路核酸檢測點大約700公尺左右的上海文藝醫院常態化核酸檢測點顯示「空閒」，不過實際花15分鐘到現場後，所謂的「空閒」，也已經排成了至少100多人的隊伍。

目測現場從掃碼到採樣，每個人檢測大約耗時30秒，這代表一條百人的隊伍可能至少要排上1小時左右。