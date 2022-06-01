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CNN：今夏出遊要有諸事不順的心理準備

上海解封 企業謹慎面對 經濟復甦還需時間

記者賴錦宏／即時報導
6月1日許多上海民眾聚集在外灘。（美聯社）
6月1日許多上海民眾聚集在外灘。（美聯社）

上海經過兩個多月的封控後，6月1日正式迎來「解封」，進入全面恢復生產生活秩序階段。外界關注上海的經濟復甦情況，外媒預計，由於供應鏈問題，生產未能完全恢復，要經過幾周甚至幾個月，當地經濟活動才能恢復如初。

彭博社報導，根據2020年武漢和今年較早前吉林的經驗，商店重開或工廠採購、增產需時，而勞動力可能出現短缺，企業和消費者亦可能心有餘悸。

上海美國商會會長鄭藝說，長供應鏈已經中斷8個多星期，需要一段時間才能企穩。物流投資公司EmergeVest則認為，最大挑戰之一是內陸物流，尤其是把貨物從工廠運到港口的卡車運輸。

彭博另一篇報導指出，在上海居民慶祝解封之際，因封控受到嚴重影響的企業則更加謹慎，部分公司表示儘管放鬆防疫措施，但因供應鏈問題，生產還不能完全恢復。

報導並引述知情人士透露，特斯拉（Tesla）和福斯汽車（Volkswagen）上海工廠的員工，將繼續閉環管理直至下周末，以確保生產穩定。

日本經濟新聞報導，在上海的日企也逐步重啟營業和生産。本田（Honda）預計供應鏈將恢復，夏普（SHAR）正逐步恢復生産。松下（Panasonic）此前在上海工廠停止了生産，在解除封控之後，預計仍有物流混亂情況，計劃慎重評估復工時間。索尼集團（SONY）也局部重啟上海的基地，但表示目前預計維持有限的生産。

金融行業方面，上海不少銀行交易員回單位上班。路透社報導，有中資行交易員表示，已根據安排回到單位上班，但只有部分，其餘仍居家。另一外資行交易員則表示，要下周才會回單位，還有一些準備工作要做。據了解，疫情防控要求沒有下降，不少大樓附近都有核酸檢測點，進入大樓需持72小時內陰性證明，並配合掃碼等。有交易員稱，做核酸要午休去，人多會浪費時間排隊，如果有得選擇暫時會選擇在家辦公。

報導指出，不少中資行本周的復工率在30%左右，部分分行還要準備，估計下周一再開始營業。銀行也為防疫做準備，據悉有銀行為避免外地對上海人員管理的不確定性，建議安排部分員工異地隔離，這樣需要出差的員工的行程卡就不會顯示最近14天在上海，以免重新隔離。

在封控期間，上海經濟受到嚴重衝擊。4月份的數據顯示，規模以上工業企業完成工業總産值按年大跌61.5%；頭4個月的投資、消費也慘淡。近期上海已分階段復工復產。

上海市委、市政府周三發表致全市人民的感謝信，強調將全力推動正常生產生活秩序的全面恢復，盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。目前，加快經濟恢復和重振的50條措施已經制定發布，為民解憂、助企紓困的各項舉措正在陸續實施，公交、醫療等各項公共服務也將逐步恢復正常。

供應鏈 復工 疫情

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