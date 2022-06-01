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中國證監會前副主席史美倫任螞蟻集團獨董

記者林汪靜／即時報導
圖為位於杭州市的螞蟻集團總部辦公大樓。 (Getty Images)
圖為位於杭州市的螞蟻集團總部辦公大樓。 (Getty Images)

螞蟻集團官網最近更新管理團隊資訊，新增兩名獨立董事，董事會獨董占比上升至50%，其中一名新增的獨立董事史美倫，可以說是中國資本市場監管領域的風雲人物，現任港交所董事會主席，此前還曾擔任過中國證監會副主席。早在2014年，史美倫就曾提醒，應對互聯網金融加強資本等監管。

綜合界面新聞、觀察者網報導，從履歷構成來看，目前螞蟻的4位獨董包括經濟學家、資深財務專家、資深法律專家和具有豐富國際監管經驗的人士，且人數在董事會內占比50%。有業界人士指出，這樣的組合可以保證董事會的專業性，也有利於董事會更獨立地履職。

此次新增的獨立董事史美倫為律師出身，自2018年4月25日起擔任港交所獨立非執行董事，同年5月4日起擔任主席。今年4月27日，她再獲委任，任期至2024年股東周年大會。

她同時還是香港行政會議非官守成員、中國證監會國際顧問委員會副主席、國際證券交易所聯會董事、聯合利華非執行董事、瑞典資產管理基金會的高級國際顧問及蘇富比國際諮詢委員會成員。

熟悉中港兩地證券市場運作的史美倫，對公司治理要求極高、在監管事務上作風嚴謹著稱。中國央視的專訪節目也把史美倫稱為「掀起中國監管風暴的女人」，在她任職期間，證監會查處了億安科技案、中科創業案等不少著名金融案件。

值得注意的是，史美倫很早就關注過中國互聯網金融監管問題。2014年，她曾闡述自己對於互聯網金融的看法，她認為，正如許多互聯網上的交易一樣，互聯網金融有很多方面的風險，如機構法律定位不明確、第三方存管客戶資金、風險控制不健全等。她說，對互聯網金融的監管不能輕於傳統金融機構的監管。互聯網金融在中國將持續發展，因此應該透過提供網路金融的經營商、經營機構等及時將其規範起來，對其服務進行監管。

螞蟻集團1日發布的2021年可持續發展報告指出，為適應未來金控監管的要求，螞蟻集團採取了多方面措施完善其公司治理，這些措施包括持續強化董事會的作用，擴大董事的履職範圍，增設董事會利益衝突委員會、風險管理和消費者權益保護委員會、隱私保護及數據安全委員會等。同時，監事會新增一名外部監事，進一步加強監事會的獨立性和監督力量。

螞蟻集團未來還將進一步增加獨立董事人數，逐步實現董事會中獨立董事過半數。

螞蟻集團 證券 瑞典

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