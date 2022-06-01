地牛翻身 四川雅安發生2次地震 寶興縣1死

四川雅安市蘆山縣和寶興縣1日下午分別發生規模6.1和4.5的地震。（取材自中國地震台網）

地牛翻身！中國四川雅安市蘆山縣和寶興縣1日下午分別發生規模6.1和4.5的地震 ，蘆山縣震源深度達17公里，寶興縣震源深度達18公里，震感十分強烈。

截至北京 時間晚上6時30分，地震造成蘆山縣、寶興縣部分鄉鎮受災，蘆山縣暫未收到人員傷亡情況報告，寶興縣1人死亡、1人重傷、5人輕傷。當地正全力以赴搜救被困人員。

來源:聯合影音

據中國地震台網消息，1日17時，四川雅安市蘆山縣發生地震。據移動人口大數據分析，蘆山縣規模6.1級的地震震中20公里範圍內人口數約7萬，50公里範圍內約117萬，100公里範圍內約789萬。

1日17時3分，雅安市寶興縣也發生規模4.5級地震，根據中國地震台網速報，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共124次，最大地震是2022年6月1日在四川雅安市蘆山縣發生的6.1級地震（距離本次震中2公里）。

由於震感十分強烈，在成都的居民都十分有感，有網友表示：「成都震怕了！」連重慶居民也感覺的到強烈地震，四川多地的網友手機 也收到地震警報。

地震發生後，雅安市迅速啟動地震災害二級應急響應。雅安市抗震救災指揮部緊急調度應急救援、武警、消防、醫療、公安、民兵等市級增援力量800多人，第一時間奔赴地震災區開展人員搜救、傷員救治、道路搶通和民眾撤離安置等工作。

目前，雅安市正全力以赴搜救被困人員，確保不漏一人；全力以赴搶救受傷人員，最大限度減少人員傷亡；全力以赴撤離民眾，確保不發生因次生災害造成人員傷亡。

四川雅安市2013年曾發生過規模7.0強震，蘆山縣龍門鄉馬邊溝，當時造成196人死亡、1萬多人受傷。