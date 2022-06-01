中國欲改變太平洋戰略格局 突破美國島鏈封鎖

當地時間5月30日，國務委員兼外長王毅同斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬在蘇瓦共同主持第二次中國－太平洋島國外長會。吉里巴斯總統兼外長馬茂、薩摩亞總理兼外長菲婭梅、紐埃總理兼外長塔格拉吉、巴布亞紐幾內亞外長埃奧、萬那杜外長阿蒂、密克羅尼西亞聯邦外長埃利伊薩、索羅門群島外長馬內萊、東加外交大臣烏托伊卡馬努、太平洋島國論壇秘書長普納等以線上線下結合方式與會。（新華社）

美國之音報導，儘管中國未能在最近與南太平洋島國舉行的外長會議期間與這些島國達成一份廣泛廣泛的協議，但是觀察人士指出，在歷經十多年的潛心經營之後，太平洋地區的戰略版圖已經發生了深刻的變化，中國的影響力或已遙遙領先。

正在該地區訪問的中國外長王毅 堅稱，這次外長會議取得了「圓滿成功」，在深化全面戰略夥伴關係等五個方面取得了共識。王毅提醒說，中國同這些島國已經是「老朋友」，雙方關係的快速發展已是「水到渠成」。

針對這次會議未能簽署一個區域協議，中國堅稱，會上各方仍然就此達成了新的共識，「向最終達成協議邁出了重要一步」。中國外交部發言人趙立堅還說，區域共同文件「是一個持續討論的過程」，並非每次會議都要發表共同文件。

美國國家安全委員會印太事務總監坎伯（Kurt Campbell）最近頗為憂心地說，太平洋是最有可能發生「戰略意外”的地區：「如果你放眼望去，而且如果你問我，哪裡是我們最有可能看到某種戰略意外的地方——基於某些類型的協議或安排，那麼很可能是在太平洋。」

在王毅出訪前透露出來的中國起草的一份合作草案和行動計劃顯示，北京 正謀求加深在「傳統和非傳統安全領域加強交流和合作」，該草案引起了美國與盟友的高度關切，擔心一旦簽署將使中國在太平洋上更加接近夏威夷、以及澳洲 和紐西蘭，甚至直逼美國戰略性領土關島。