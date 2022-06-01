我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

中國欲改變太平洋戰略格局 突破美國島鏈封鎖

編譯張佑生／即時報導
當地時間5月30日，國務委員兼外長王毅同斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬在蘇瓦共同主持第二次中國－太平洋島國外長會。吉里巴斯總統兼外長馬茂、薩摩亞總理兼外長菲婭梅、紐埃總理兼外長塔格拉吉、巴布亞紐幾內亞外長埃奧、萬那杜外長阿蒂、密克羅尼西亞聯邦外長埃利伊薩、索羅門群島外長馬內萊、東加外交大臣烏托伊卡馬努、太平洋島國論壇秘書長普納等以線上線下結合方式與會。（新華社）
當地時間5月30日，國務委員兼外長王毅同斐濟總理兼外長姆拜尼馬拉馬在蘇瓦共同主持第二次中國－太平洋島國外長會。吉里巴斯總統兼外長馬茂、薩摩亞總理兼外長菲婭梅、紐埃總理兼外長塔格拉吉、巴布亞紐幾內亞外長埃奧、萬那杜外長阿蒂、密克羅尼西亞聯邦外長埃利伊薩、索羅門群島外長馬內萊、東加外交大臣烏托伊卡馬努、太平洋島國論壇秘書長普納等以線上線下結合方式與會。（新華社）

美國之音報導，儘管中國未能在最近與南太平洋島國舉行的外長會議期間與這些島國達成一份廣泛廣泛的協議，但是觀察人士指出，在歷經十多年的潛心經營之後，太平洋地區的戰略版圖已經發生了深刻的變化，中國的影響力或已遙遙領先。

正在該地區訪問的中國外長王毅堅稱，這次外長會議取得了「圓滿成功」，在深化全面戰略夥伴關係等五個方面取得了共識。王毅提醒說，中國同這些島國已經是「老朋友」，雙方關係的快速發展已是「水到渠成」。

針對這次會議未能簽署一個區域協議，中國堅稱，會上各方仍然就此達成了新的共識，「向最終達成協議邁出了重要一步」。中國外交部發言人趙立堅還說，區域共同文件「是一個持續討論的過程」，並非每次會議都要發表共同文件。

美國國家安全委員會印太事務總監坎伯（Kurt Campbell）最近頗為憂心地說，太平洋是最有可能發生「戰略意外”的地區：「如果你放眼望去，而且如果你問我，哪裡是我們最有可能看到某種戰略意外的地方——基於某些類型的協議或安排，那麼很可能是在太平洋。」

在王毅出訪前透露出來的中國起草的一份合作草案和行動計劃顯示，北京正謀求加深在「傳統和非傳統安全領域加強交流和合作」，該草案引起了美國與盟友的高度關切，擔心一旦簽署將使中國在太平洋上更加接近夏威夷、以及澳洲和紐西蘭，甚至直逼美國戰略性領土關島。

王毅 北京 澳洲

上一則

上海慶解封 擁吻、舉杯、放煙花 居民焦慮：難保不會再來一次

延伸閱讀

王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化

王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化
王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化下去了

王毅：中美關係氛圍很不正常 不能再惡化下去了
王毅釋利多：歡迎太平洋島國產品入中

王毅釋利多：歡迎太平洋島國產品入中
回應布林肯演講 王毅：美國「三觀」出現嚴重偏差

回應布林肯演講 王毅：美國「三觀」出現嚴重偏差

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
最新一期「經濟學人」封面。(取材自經濟學人)

經濟學人最新一期封面 指「他」拖累中國

2022-05-29 12:31
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00
中國商務部專家白明指出，越南上游供應鏈仍仰賴中國，所以是「中國製造」的外延。圖為越南成衣工廠。（路透）

「越南製造」超越「中國製造」？中商務部專家：是外延

2022-05-28 10:35
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫
邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」

邊牧犬走失 田納西主人急瘋 隔天牠竟「拐一堆羊回家」