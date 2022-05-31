上海零時解封 宣示盡最大努力把疫情損失搶回來

6月1日零時起，上海封閉60多天的跨江通道重新開啟，區交界路口的隔離護欄也逐一拆除。。（取材自上觀新聞)

封城 超過兩個月的上海，6月1日解封。中共 上海市委、上海市政府特別發表一封《致全市人民的感謝信》宣示，「我們將全力推動正常生活秩序全面恢復，盡最大努力把疫情 耽誤的時間、造成的損失搶回來」。

上海市衛健委今早通報，5月31日，上海新增本土新冠肺炎確診病例5例、無症狀感染者10例，其中1例確診病例為早前無狀感染者轉確診，4例確診病例和10例無症狀感染者在隔離管控中發現，繼續保持社會面零新增。

封控超過兩個月的上海，6月1日零時解封後，外灘隨即湧現久違的人潮。（取材自上觀新聞)

自2月26日以來的這波疫情，上海累計本土確診5.8萬例，目前在院治療1,213例，其中重型82例，危重型28例。累計死亡588例。

上海市委書記李強31日晚間召開疫情防控工作例會時強調，要深入貫徹落實中共總書記習近平重要講話和指示批示精神，毫不動搖堅持「動態清零」總方針，按照「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，加快優化指揮運行體系、完善常態化防控機制，更加高效統籌疫情防控和經濟社會發展，奮力奪取大上海保衛戰的全面勝利。

上海市長龔正31日視察恢復生產生活秩序準備情況時則表示，上海將從6月1日起進入全面恢復全市正常生產生活秩序階段，要針對常態化疫情防控新特點，進一步提高防控水平和治理能力。他也呼籲上市民做好個人防護，自覺遵守防疫規定，共同守護來之不易的疫情防控成果。