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中防長魏鳳和將出席香格里拉對話 擬與奧斯丁會面

記者陳政錄／即時報導
中國國務委員兼國防部長魏鳳和4月20日，曾與國防部長奧斯丁通電話。(取自中國國防部官網)
中國國務委員兼國防部長魏鳳和4月20日，曾與國防部長奧斯丁通電話。(取自中國國防部官網)

中國國防部31日證實，國務委員兼國防部長魏鳳和將於6月8日至12日，應邀出席第19屆香格里拉對話會並訪問新加坡，會議期間將會見「有關國家代表團團長」，並與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。

據中國國防部指出，會議期間，魏鳳和將就「中國對地區秩序的願景」議題作大會發言，全面介紹中方堅定踐行真正的多邊主義、維護地區和平穩定、推動構建人類命運共同體的政策理念和實際行動。

同時，他將與有關國家代表團團長會見，就國際和地區形勢及雙方防務安全合作等進行交流。

在此之前，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）曾於本月初表示，期待在6月舉行的香格里拉對話會上，見到中國國防部長魏鳳和。這是繼4月20日奧斯丁與魏鳳和首度通話後，奧斯丁再次釋放希望兩人會晤的訊息。

據華爾街日報稍早引述知情人士表示，在拜登總統的「武力護台」言論後，美中安排雙方國防部長6月在新加坡香格里拉對話的場邊對話。報導稱，奧斯丁已表態將赴新加坡出席，此次對話在美中因台灣問題緊張之際別具意義，但知情人士說，計畫仍可能生變。

中媒《環球時報》引述專家分析，奧斯丁應該是希望和中方保持接觸，了解中方在重要問題上的政策立場，避免誤解誤判。專家指稱，「毫無疑問的是，如果此次中美防長在新加坡會晤，中方一定會談到台灣問題，再度表明中方的嚴正立場。」

國防部 新加坡 奧斯丁

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