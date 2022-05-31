華為再成立第三批軍團 稱要重視商業模式探索與建立

據華為內部論壇「心聲社區」31日消息指出，5月26日，華為公司在深圳阪田基地 A 區舉行第三批軍團 / 系統部組建成立大會。圖取自IT之家

華為 再成立第三批軍團！據陸媒IT之家報導，華為內部論壇「心聲社區」消息指出，5月26日，華為公司在深圳阪田基地 A 區舉行第三批軍團 / 系統部組建成立大會。華為公司創辦人兼執行長任正非 、華為輪值董事長孟晚舟 等公司領導出席大會，為軍團授旗並講話。

第三批五個軍團 / 系統部分別是：數位金融軍團、站點能源軍團、機器視覺軍團、製造行業數位化系統部和公共事業系統部。

任正非在大會上表示，軍團要「重視各自商業模式的探索與建立」，軍團是一個精幹的集團組織，市場和服務是全球化的，華為要構建共生共贏的夥伴體系，捲入眾多合作夥伴的千軍萬馬，服務好千行百業。

此前，華為已經成立了兩批共 15 個軍團，加上這一次，現在一共有 20 個軍團 / 系統部。華為第一批軍團有5個，包括煤礦軍團、智慧公路軍團、海關和港口軍團、智能光伏軍團、數據中心能源軍團;第二批軍團有10個，分別是電力數字化軍團、政務一網通軍團、機場與軌道軍團、互動媒體軍團、運動健康軍團、顯示新核軍團、園區軍團、廣域網絡軍團、數據中心底座軍團與數字站點軍團。

對於為何成立軍團？此前任正非在今年3月底第二批軍團成立時曾說，軍團並非華為首創，而是借鑑谷歌博士軍團模式;其次，華為引入軍團改革目的有兩個：一是打通產品開發到客戶交付鏈條，減少損耗。二是面臨被打壓，華為要主動調整隊形。