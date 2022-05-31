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北京：疫情反彈風險仍在 端午節非必要不出京

記者賴錦宏／即時報導
北京市朝陽區望京街道的一處核酸檢測採樣點，採樣人員為市民做核酸檢測。（中新社資料照）
北京市朝陽區望京街道的一處核酸檢測採樣點，採樣人員為市民做核酸檢測。（中新社資料照）

北京新冠肺炎疫情未完全消退，再出現社會面病例，北京市方面表示，這說明疫情反彈風險依然存在，要堅定不移推進動態清零行動。同時，端午節假期將至，當地呼籲北京市民近期非必要不出京，倡導就地過節。

據北京青年報，北京市疾控中心副主任劉曉峰31日下午在記者會上表示，北京昨日新增18本土感染病例，包括社會面篩查1宗。而今日截至下午3時，北京新增5宗感染，社會面篩查佔1宗，在昌平區。

昨日豐台區出現社會面病例，該局今起堅持非必要不出區，嚴格居家辦公，進一步調整公共交通運營，最大限度減少社會面流動。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，再次出現的社會面病例，說明疫情反彈風險依然存在，必須始終繃緊疫情防控這根弦，堅定不移推進動態清零行動，堅持爭分奪秒、以快制快，阻斷新增社會面病例所造成的傳播風險。

徐和建又表示，除生活和居住在封（管）控區的人員外，連續7日及以上無新增社會面病例的區，恢復正常生產生活秩序，嚴格執行小區、村、單位、公共場所測溫、掃碼查驗48小時內核酸檢測證明等措施。

另外，劉曉峰指出，目前北京市分區分級動態實施全市社會面防控措施，部分區域恢復正常生產生活秩序，端午節假期將至，請北京市民增強防護意識，落實防控措施，近期非必要不出京，不去中高風險地區和有疫情發生的地區，倡導就地過節，減少人員流動，簡約生活，不聚餐聚會，保持安全社交距離，進入公共場所全員掃碼登記、出示核酸檢測陰性證明等常態化防控措施。

北京 疫情 端午節

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