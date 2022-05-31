傳「入常」熱門人選 陳敏爾連任重慶市委書記

中共 重慶市第六次黨代會31日閉幕，新一屆市委領導班子名單出爐，12人當選新一屆重慶市委常委，中共中央政治局委員陳敏爾連任市委書記。陳敏爾被視為習近平 人馬，也是在二十大入常呼聲高的中共幹部之一。

據星島網，其他連任的重慶市委常委有6人，包括市長兼副書記胡衡華、紀委書記宋依佳、宣傳部部長姜輝、組織部部長蔡允革，以及張鴻星、陳鳴波兩位常委。

據公開資料，1960年出生的陳敏爾是浙江諸暨人，原紹興師範專科學校中文專業畢業，是大陸政壇目前僅有的3名「60後」省委書記之一；也就是說，今年62歲的他具有「年輕就是本錢」的優勢。

其次，浙系出身是陳敏爾的第二個優勢，屬於「之江新軍」也就是習近平擔任浙江省委書記時的重要幹部之一，被視為是習近平的子弟兵。據聞習近平任職浙江期間，《浙江日報》頭版的規劃了特色專欄《之江新語》發表文章闡述政見，陳敏爾即是第一批支持者因此被港媒稱為「之江新軍」，《之江新語》後來編輯成書，他也在其中扮演要角。據了解，浙江作為大陸經濟大省，在十八大之後，一大批曾在浙江執政的官員紛紛出頭，陳敏爾也是其一。

在習主政期間，陳敏爾在貧窮的西部省分貴州，擔任黨委書記，2013年1月當選貴州省省長。由於習近平要讓大陸在2020年（「十三五規劃」的最後一年）實現完全脫貧，陳敏爾將「大扶貧、大數據」定為貴州省十三五發展戰略，大數據創新科技產業和手機 製造產業均迅速增長，讓貴州成為躍升為大陸手機生產第四大省，年產量達1.3億支更吸引鴻海創辦人郭台銘赴貴州投資大數據中心。而2016年上半年，貴州保持10.5％經濟增長率，於大陸31個省市區中排名第3。

2017年七月，陳敏爾接任落馬的孫政才，成為重慶市委書記，也順利在中共十九大中當選政治局委員。