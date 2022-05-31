嚴審網劇 6月1日起中國網劇須有「網標」

中國嚴審網路劇和網路電影，未來網劇許可證片頭以「網絡視聽」四個字為主體圖，以朱紅色為底色，播映時間為五秒。（人民日報）

6月1日起，中國國家廣播電視總局正式為網路劇和網路電影 發放發行許可證，也被稱為「網標」。許可證片頭以「網絡視聽」四個字為主體圖，以朱紅色為底色，時長5秒，放置於節目片頭開始部分。這表示，未來中國網劇也和電影一樣，需要經過嚴審才能播映。

現時，中國的電影片頭播放時，會出現綠底龍頭的「龍標」，意味着影片拿到了進入市場的許可證，也就是由廣電總局審核通過後頒發的公映許可證。

根據中國廣播電視主管部門對國產重點網路劇片實施重點監管的規定，符合以下一項或多項的網路劇、網路微短劇、網路電影、網路動畫片，應依法取得廣播電視主管部門頒發的《網路劇片發行許可證》。

一是投資 額較大的，目前的標準是按照投資500萬元（人民幣，約75萬美元）以上的網路劇、網路動畫片，以及投資100萬元（約15萬美元）以上的網路電影、網路微短劇。二是網路視聽節目服務機構招商主推的。三是在網站（客戶端）首頁、專題版塊或專區專欄中推薦播出的。四是優先提供會員觀看或以付費方式提供觀看服務的。五是網路劇片製作發行主體自願按照重點網路劇片申報的。

此前5月13日，網劇「網標」就已經出現，《對決》成為第一個獲得許可證的網路劇，《金山上的樹葉》成為第一個獲得許可證的網路電影。

不少中國業內人士認為，這意味着「網上網下同一標準」又前進了一步，廣播電視和網路視聽法律體系進一步完善。