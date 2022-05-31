經濟數據造假 前江蘇省副書記被雙開

江蘇省委前副書記張敬華嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，被開除黨籍、公職處分。（圖／取自觀察者網）

中國中央紀委國家監委（中紀委）網站31日通報，中共 第19屆中央候補委員、前江蘇省委副書記張敬華因嚴重違紀違法，遭到開除黨籍、開除公職的「雙開」處分。

通報指稱，張敬華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金；隱瞞不報個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益。

同時，中紀委指控他政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動；喪失紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受鉅額財物。

因此，通報指出，張敬華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

中紀委除對他進行雙開處分外，還終止江蘇省第14次黨代會代表資格、收繳其違紀違法所得等。

公開資訊顯示，張敬華，男，1962年7月生，江蘇泰州人，早期在江蘇省計畫經濟委員會工作，接著擔任江蘇省經濟貿易委員會副主任、國有資產監督管理委員會副主任等職。

2006年他擔任江蘇省政府副秘書長後，接連擔任徐州市市長、鎮江省委書記、江蘇省副省長、江蘇省委常委、南京市委書記、江蘇省委副書記等職，一直到去年底被查，成為2021年中國第25個落馬的中管幹部。