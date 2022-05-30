北京社會面清零破功 1陽性患者多次去醫院超市

北京市政府30日下午召開疫情防控記者會，說明豐台區新增一名陽性患者，該患者曾多次去醫院和超市。（北京青年報）

北京 市30日新增1例社會面篩查感染者，在豐台區。北京市豐台區宣傳部部長韓新星通報，該感染者曾於5月26日、28日、29日三次前往天壇醫院，並曾於5月28日前往昌平區其他家庭成員住處居住。

據北京青年報，新增病例活動軌跡還涉及多點便利（珠市口東大街店）、華欣生活超市（宋家莊店）、紅獅家園北園社區平價超市、盒馬鮮生（立水橋萬優匯店）、東三旗萬源隆發超市等多家門店。

韓新星表示，豐台全區要進一步「靜下來」，從嚴做好社會面防控。按照「非必要不流動」「非必要不出區」的要求，除從事城市運行保障、公共服務和疫情 防控的一線人員外，原則上全部居家辦公。因特殊要求確需到崗人員，到崗率不超過10%。全區按社區、小區實行網格化管理。

同時，豐台區對東鐵匠營、成壽寺、石榴莊、方莊4個街道加強防疫 管理，所有小區嚴格實行測溫掃碼、核酸查驗、出入證檢查等措施，小區居民「非必要不出小區」、外來人員「非必要不進小區」。

北京市政府新聞發言人徐和建30日說，北京已經連續三天實現無社會面新增病例。但昨日又出現「突發疫情」，表明北京市動態清零任務艱鉅，必須時刻繃緊疫情防控這根弦。