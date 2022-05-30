中國清零政策 帶動醫療、科技及建築業快速成長

中國執行防疫清零政策，帶動醫療、科技、及建築產業快速成長。路透

中國為執行防疫清零政策，不斷地監控、檢測 及隔離民眾，已重創多數經濟領域，卻帶動醫療、科技、及營建產業快速成長。

分析師估算，中國今年在檢測、新醫療設施、追蹤設備等防疫措施的支出料將突破520億美元（人民幣3,500億元），嘉惠多達3,000家公司。

美國智庫外交關係協會（CFR）全球衛生專家黃嚴忠指出，由於北京 當局堅持清零路線，提供檢測服務和其他相關產業的業者正在大發利市。

在大城市，中國計劃讓15分鐘的步行範圍內均有核酸檢測設施，且一旦出現疫情爆發的跡象，便實施大規模檢測。香港太平洋證券估算，這為檢測產業創造價值逾150億美元的市場。

中國大型醫療檢驗業者迪安診斷集團第1季獲利成長逾一倍，營收 成長超過60%，達到6.9億美元，其中新冠檢測服務收入占了近一半，幾乎全部來自政府支出。

迪安競爭對手艾迪康2020年和2021年新冠檢測收入約3億美元，主要來自政府經費，艾迪康已申請在香港辦理首次公開發行股票（IPO）。

北京當局政府對防疫相關設備的大量需求，嘉惠高德紅外和海康威視等監控和熱成像設備製造商。

高德紅外是舉世名列前茅的熱成像設備製造商，該公司2020年營收成長一倍，因當時加班生產以滿足海內外熱成像測溫儀的需求。該公司去年營收增長趨緩，但分析師預計今明兩年會再次加速成長。

為了緩解醫療基礎設施的沉重壓力，中國急需新建數百家醫院，這為一些建設公司帶來了榮景。

總部在北京的中國中鐵，今年在各地地承建方艙醫院，尤其是上海和長春等疫情嚴重地區。該公司的獲利在過去兩年穩定成長，至少部分得益於抗疫相關計畫，分析師預期未來幾年將延續這種情況。中國中鐵股價在5月創下三年新高。