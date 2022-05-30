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山東醫院招60名才藝護士 要「形象好會跳舞」惹議

記者陳政錄／即時報導
山東一醫院招聘才藝護士惹議，有網友擔心醫護工作本末倒置下，流於形式主義。圖為中國一地醫護人員為慶祝清零而跳起舞。取材自澎湃新聞。
山東一醫院招聘才藝護士惹議，有網友擔心醫護工作本末倒置下，流於形式主義。圖為中國一地醫護人員為慶祝清零而跳起舞。取材自澎湃新聞。

近月中國本土疫情吃緊，在各地全力防疫之際，山東臨沂蘭陵縣人民醫院一則招聘資訊引發關注。綜合媒體報導，該院計畫招聘60名「才藝護士」，要求身高162公分以上，且具備一定的才藝特長、形象氣質佳，引起外界議論，質疑是否為了「大內宣」，導致醫護工作本末倒置。

據瀟湘晨報報導，5月初，山東臨沂蘭陵縣人民醫院官網發布了年度招聘簡章，計畫招聘172位約聘工作人員，最後一欄為「才藝護士崗」，計畫招聘60人，學歷要求為專科及以上。

公告上，除了年齡限制外，還在「其他條件」中，要求專科學歷者必須先面試、再筆試，且須有一定才藝特長，形象氣質佳，普通話標準，身高在162公分以上，體重指數（BMI）在18.5到24.9之間。

有擬面試者自述，自己到現場考核時，因為身高不合格直接被要求走人，院方「材料（履歷）都沒看」。

對於中國網友質疑，「這個才藝護士崗是幹嘛的？」院方於26日回應解釋，是因為醫院每年都有一些大型的文藝活動，也會派一些比較會才藝的幹部去縣上參加一些大型活動。

但山東省臨沂市蘭陵縣衛健局隨後通報，針對該事件，已責令醫院取消身高、體重等條件的限制，對不合理的地方進行規範，修訂完善招聘簡章。

隨後，有中共黨報背景的《光明網》也發表評論，點名醫院徵才時，醫護職責、才藝不能本末倒置。

事實上，在近月中國本土疫情嚴峻之際，為舒緩醫護關係、宣揚抗疫過程中的「正能量」，中國曾掀起「為防疫人員跳舞」熱潮，或是醫護人員在方艙醫院中帶領隔離者跳廣場舞，以及地方組織醫護跳舞鼓舞士氣等，但因情況太過氾濫，也招致流於「形式主義」的抨擊。

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