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女鞋海報被指涉色情嫌疑 安踏：該海報已下架

記者賴錦宏／即時報導
中國國產品牌安踏女鞋海報疑似打色情擦邊球，露出女性大腿根部，該海報還被用在天貓平台安踏官方網店的首頁位置。（網易新聞）
中國國產品牌安踏女鞋海報疑似打色情擦邊球，露出女性大腿根部，該海報還被用在天貓平台安踏官方網店的首頁位置。（網易新聞）

據瀟湘晨報報導，近日，不少中國網友在微博發文稱，中國國產品牌安踏一產品海報疑似打色情擦邊球，似乎露出女性大腿根部，該海報還被用在天貓平台安踏官方網店的首頁位置。

中國網友稱，海報裡，模特將鞋底對準鏡頭，鏡頭角度微微上揚，鞋底縫隙正對女性大腿根部。 「學過設計的都知道什麼叫排版視覺中心點，這張圖什麼意思不言而喻。」「學攝影的我覺得有點像井字構圖，但不該是這個視角，有擦邊的嫌疑。」 有相關專業領域的中國網友在微博評論道。

該海報為安踏當季女鞋新品「喵喵鞋2.0」。目前，該海報已下架。安踏官方網店客服人員表示，「模特照我們在發布當天已經下架，未做好宣傳物料管理是我們的失誤，後續會避免此類問題。」

公開資料顯示，安踏集團是一家專門從事設計、生產、銷售運動鞋服、配飾等運動裝備的綜合性、多品牌的體育用品集團。公司創立於1991年，2007年在香港上市。 2018年安踏集團銷售流水超過400億人民幣(約59億美元)，同比增長超過44.4%。 2019年上半年，安踏實現營收148億(約22億美元)，同比增長40%。經過近30年的發展，安踏集團已經從一家傳統的民營企業轉型成為具有現代化治理結構和國際競爭能力的公眾公司。也是北京冬奧會的主要贊助廠商。

從2015年起，安踏集團一直是中國最大的體育用品集團，市值在2019年8月超過了1700億港幣，位列全球體育用品行業第三位。 2021年，《財富》中國500強排行榜排名289。

微博 北京冬奧 營收

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