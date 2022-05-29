六四前夕「被失聯」 中國異議人士疑被阻境外來電

圖為2021年7月，天安門廣場遊客如織。（中新社資料照）

六四 事件33周年前夕，中國當局嚴管異議人士對外聯繫管道。港媒明報實測，多名活躍於公民社會的學者、作家、記者和維權人士，未能順利接聽境外來電，相信這是官方技術性阻饒的結果。

明報29日報導，經過實測，不少活躍在公民社會、網路社群的中國學者、作家、記者和維權人士，手機 和家用電話都未能接聽境外來電，當事人甚至不知道這種通訊技術阻礙是從何時開始，沒有發現自己「被失聯」了好一段時間。

明報記者致電前中共總書記趙紫陽當年的秘書鮑彤位於北京 的家中，多次撥號失敗，僅偶有1、2次撥通，卻始終無人接聽。維權人士胡佳接起來電，但是聲音卻被干擾、遮蔽，只能聽到他重複地說，「喂，請問你是哪位」。

異議人士、作家江棋生受訪時表示，目前手機可正常接聽香港來電，未能確定這段時間有否漏接從美國等地打來的電話；而太太的手機尚未發現有被干擾跡象。江棋生說，先前已「慣例式」地接到國保電話，「講的都是老一套話」，但今年由於COVID-19疫情，不必在六四前夕離京「被旅遊」。

知名調查記者劉虎近來也被國保人員約談。致電其手機，發現其中一支無法撥通；另一支則可正常接聽。劉虎向明報記者表示，尚未意識到有無法接聽境外來電的情況，但他的手機號「很出名，官方也很關注」。

知名作家章詒和的家中電話和手機均受干擾，即便能夠接通，章詒和也完全聽不到明報記者的聲音。在此之前，章詒和的個人微信已被禁用多項功能，任教學校更就她接受境外媒體訪問向她施壓。

北京大學法學院教授張千帆在與境外通話時，手機被技術性消音。張千帆意識到這點，雖然他聽不到電話彼端說話，仍然熟練地在電話那端「自言自語」地向明報記者講述，如何透過其他方式找到他。

歷史學者章立凡的手機在多次被撥通後，「等待音」只響了一聲就被切入無聲狀態，或是突然被斷線。

明報記者致電歷史學家秦暉、北京大學法學院教授賀衛方、政治學者張鳴等知名學者時，則未發現通話有受阻情況。

報導分析，當局對特定人士封鎖境外通訊，在具體操作上會因為技術等條件呈現多種形式，但尚未知當局此種技術主要使用在哪些人身上，以及確切使用規模有多大。

除了異議人士與境外通訊受阻外，「天安門母親」幾名主要成員丁子霖、張先玲、尤維潔等人的手機，目前全部無法撥通。