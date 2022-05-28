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印度首艘航母將服役 中專家：隨時可進入東太平洋

記者陳言喬／即時報導
印度國防部長辛格（右五）早前登上「維克蘭特」號航母視察。（取材自環球網）
印度國防部長辛格（右五）早前登上「維克蘭特」號航母視察。（取材自環球網）

近年與中國有邊界糾紛的印度也要有航空母艦了，印度國防部日前表示，印度首艘國產航母「維克蘭特」號將於今年8月服役。印度也將成為繼美國、俄羅斯、英國、法國、中國之後，第六個能夠建造大中型航母的國家。

與印度有緊張關係的中國官媒央視軍事頻道立即報導此事，中國軍事觀察員梁永春分析稱，為慶祝印度獨立75周年，印度選在此時「獻禮」，但它可能帶「病」服役，埋下更多安全隱患。

印度「維克蘭特」號航母最初計畫於2013年海試、2014年服役，但是，在實際建造中，它的工程進度卻遠遠滯後於計畫，多次宣布延期。梁永春分析，印度工業體系的落後和組織統籌能力的不足，導致該航母研發道路漫長。

不過梁永春也肯定印度的國防工業能力，他說，作為印度首艘國產航母，「維克蘭特」號的服役體現了印度工業製造能力的提升，以印度目前的工業製造能力，能把這艘航母建起來，已屬不易。

梁永春表示，「維克蘭特」號是印度自行建造的第一艘航母，採用滑躍式甲板，可以搭載24架艦載戰鬥機和10架直升機，排水量4萬多噸，主動力系統採用了4台仿製的美式燃氣輪機，總功率12萬馬力。由於燃氣輪機比較費油，所以這艘航母續航力差，它要出航，補給艦得一直跟著。

此外，海試時，「維克蘭特」號航母在高速航行狀態下有明顯的縱搖，艦艏上下起伏，對船身的穩定性和航速造成很大影響。最緊要的是，「維克蘭特」號缺少艦載機，它服役後將長期處於「有艦無機」的狀態。

梁永春說，航母建造對任何國家來說，都是一個複雜、龐大的系統工程。儘管「維克蘭特」號航母的工期已有17年之久，但是讓它現在服役還是操之過急──艦體縱搖問題沒有解決、「有艦無機」。

今年的8月15日，是印度獨立75周年紀念日。印度國防部想把「維克蘭特」號服役當成獻禮工程。根據計畫，「維克蘭特」號服役後將展開艦載機磨合訓練，預計於2023年形成完整作戰能力。

梁永春說，這艘航母的服役對印度來說具有雙重意義。首先，儘管擺脫不了「萬國牌」的痕跡，但它畢竟從印度本國船台下水，可以算作莫迪政府宣揚的「印度製造」的代表性成就。

其次，它可以落實莫迪政府的所謂「兩洋戰略」。「維克蘭特」號服役後，將被部署在印度東海岸的海軍基地，立足印度洋，面向麻六甲海峽，隨時可以向東進入太平洋。

他說，最近還有印度媒體揚言，「維克蘭特」號的服役將讓印度洋進一步變成所謂「印度的洋」。這未免格局太小，野心太大。印度目前的實力，還不足以支撐它的野心。

印度首艘國產航母「維克蘭特」號即將服役。（取材自新華網）
印度首艘國產航母「維克蘭特」號即將服役。（取材自新華網）

印度 國防部 俄羅斯

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