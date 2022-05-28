台友邦傳鬆動 中官媒：瓜地馬拉表達加強合作意願

中官媒指出，瓜地馬拉在「中拉交通合作論壇」上表達「加強合作」的意願。（圖／截自央視新聞）

中外交部發言人近期罕見主動提到台灣友邦瓜地馬拉，對此有中國官媒指出，中國是說出「公道話」，且更稱在數日前的「中拉論壇」某場子論壇上，瓜地馬拉向中共 表達「加強合作意願」。

中國官媒環球時報28日刊出筆名「顧莫中」所撰寫的文章，對於美國制裁瓜地馬拉檢察總長一事，強調「外交部發言人公開談及未建交國並不多見，但最近他卻就瓜地馬拉說了句公道話」，除了說明瓜地馬拉的近現代史就是「一部被美國霸凌欺壓的血淚史」外，還特別點名美國的「聯合果品公司」在瓜地馬拉曾經動用私刑、制定私法的暴行。

但話鋒一轉，文章提到，「儘管瓜地馬拉仍同台灣當局保持著所謂邦交 ，但其遭遇倒也值得同情」，更進一步透露，「在幾天前舉辦的首屆中國—拉共體交通合作論壇上，瓜地馬拉代表表達了同中國加強合作的意願。我們相信，終有一天瓜地馬拉將站在歷史正確一邊」。

值得一提的事，環球時報也很罕見刊出「顧莫中」筆名發文，公開訊息顯示，顧莫中前兩次發文都是針對友邦與台斷交、與中建交一事，如2021年底談宏都拉斯、2022年初談尼加拉瓜 。此前，據中外交部官網訊息，5月24日外交部發言人是應央媒記者提問，才對瓜地馬拉情況發表回應。

而據中交通部官網訊息，5月24日中交通部與拉共體（拉丁美洲和加勒比海國家共同體）輪值主席國阿根廷交通部以視訊方式共同主辦首屆「中拉交通合作論壇」，主題為「加強互聯互通，促進可持續交通，服務中拉共同發展」，拉共體有33成員國，此次出席會議的有「拉共體其他10個成員國交通運輸主管部門部長或代表」。