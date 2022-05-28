巴切萊特揭新疆行程：中保證「職業培訓中心」已拆除

聯合國人權高專巴切萊特28日在廣州發布新聞稿，詳細介紹此次訪問中國廣州跟新疆的過程。（美聯社）

聯合國 人權高專巴切萊特28日結束為期六天的中國之旅，並發出長篇新聞稿，指出她參訪了喀什的監獄跟前職業培訓中心，並對新疆 當地「去極端化」措施對少數民族權利影響提出了質疑跟擔憂，但中共 已經向她當面保證職業培訓中心已拆除。

據聯合國人權高專辦的官網消息，巴切萊特（Michelle Bachelet）28日已結束新疆行程回到廣州，在廣州舉行記者會發布長篇新聞稿，對於此次中國之行詳細介紹。新聞稿指出，在喀什和烏魯木齊的兩天裡，巴切萊特會見了包括新疆自治區黨委書記、負責公安的省長和副省長等一系列官員，還參觀了喀什監獄和前職業教育培訓中心（VETC）的喀什實驗學校等地。

巴切萊特並提到，「我還能夠與國內外的民間社會組織、學者、社區和宗教領袖以及其他人進行互動」。但她強調，這是一次訪問，而不是調查，「高級專員的正式訪問本質上是高調的，根本不利於進行詳細、有條不紊、謹慎的調查工作」。她認為，這次訪問是與中共最高領導人就人權問題直接討論，並為未來定期、更有意義互動鋪路的機會，「以支持中國履行國際人權法規定的義務」。

巴切萊特讚許中共在脫貧跟醫保、失業保險上的貢獻，可持續發展努力也得到重視，以及《民法典》引入性騷擾規定的相關措施。但她也呼籲中國加入「國際日益增長的廢除死刑的行列」。

她強調，要達成中共官員常提到的發展、和平與安全可持續，就必須具有包容性並植根於保護人權。她指出，極端主義的暴力行為對受害者的生活產生了可怕而嚴重的影響，但至關重要的是，「反恐對策不會導致侵犯人權」。她表示，在新疆「我對反恐和去極端化措施的實施及其廣泛應用—特別是它們對維吾爾人和其他以穆斯林為主的少數民族權利的影響提出了質疑和擔憂」。

巴切萊特稱，雖然無法評估職業培訓中心的全部規模，但她向中共政府提出了對項目運作「缺乏獨立司法監督」、「執法官員依賴15項指標來確定暴力極端主義傾向」、「在機構中使用武力和虐待」，以及「對合法宗教活動的過度嚴格限制」的看法。同時她也提到，「在我訪問期間，政府向我保證，VETC系統已被拆除」。她並當面向中共官員呼籲採取措施，優先向失聯維吾爾族人的海外家人提供訊息。另外雙方還討論西藏、香港議題。

巴切萊特最後提到，雙方同意成立一個工作小組，通過在北京和日內瓦舉行的會議以及虛擬會議，促進聯合國人權高專辦公室與中共政府之間的實質性交流與合作，「但不限於發展、扶貧與人權、少數群體權利、商業與人權、反恐與人權、數位空間與人類權利、司法和法律保護和人權，以及雙方提出的其他問題」。