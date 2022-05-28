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美大使館發表布林肯演講全文 旋遭微信屏蔽

中央社台北28日電
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。美聯社
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。美聯社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）26日發表中國政策演講後，美國駐中國大使館微信公眾號昨晚發布演講中文全文，但隨即遭微信屏蔽，用戶看得到演講題目，看不到內容。

微信公眾號「美國駐華大使館」27日晚間發布「布林肯國務卿的講話：本屆政府對中華人民共和國的方針」的文章，全文翻譯布林肯演講內容，多達1.27萬餘字。

但文章發布後，隨即遭到微信公眾平台維運中心的屏蔽，當用戶點入文章會提示「該內容暫時無法查看」。

至截稿，這篇敏感文章只看得標題，依然無法查看內容。

美國使館的中國社群平台帳號，此前已多次遭網路審查，文章被屏蔽或刪除。

布林肯26日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國戰略演說。他說，美國不尋求與中國衝突或新冷戰，「相反，我們決心避免這兩者。」

布林肯把中國過去40年歷史性的經濟轉型歸功於「中國人民的才華、智慧和辛勤勞動」。

但布林肯同時在演講中數度抨擊中國國家主席習近平與中國共產黨，他說：「在習主席的領導下，執政的中國共產黨在國內變得更加具有壓制性，在國外變得更加咄咄逼人。」

布林肯 微信 大使館

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