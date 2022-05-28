北京本輪疫情得到控制 緩步放開社會面防控

北京市本輪疫情得到控制，28日宣布放鬆部分社會性防控。圖為一小區嚴格實施人員進出政策。記者黃雅慧/攝

北京 本輪疫情 得到有效控制，社會面防控正逐步鬆開。從28日北京市第348場疫情防控記者會上，市疾控中心副主任劉曉峰介紹，5月28日0時至15時，新增本土新冠肺炎病毒感染者12例，社會面篩查人員為零。與此同時，防控措施也鬆綁，放開房山區、順義區由居家辦公改為正常上班，此外朝陽、順義與房山三區的客運、地鐵 與出租車恢復營運，但全市仍暫緩恢復餐飲機構堂食，也暫緩中小學、幼兒園返校。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，北京已連續六天實現新冠肺炎病例數下降，昨日社會面病例實現清零，8個區已穩定實現社會面清零，北京疫情整體呈下降趨勢，個別區零星病例均在可控範圍，「本輪疫情已得到有效控制。」截至目前，北京全市共有高風險地區7個，中風險地區16個。

隨著疫情得到控制，原本嚴格的防控措施必要鬆綁。在辦公恢復方面，徐和建表示，房山區、順義區由居家辦公調整為正常上班。連續5日無新增社會面病例的朝陽區、通州區適當提高上班率。

在交通運輸部分，會中指出，除封（管）控區外，朝陽、順義、房山等3個區恢復公交、地鐵、出租車等公共交通運營服務。

在社會面防控上，會上新發布《關於分區分級動態調整全市社會面防控措施》，29日起實施。針對連續7日無新增社會面病例的區快遞、外賣服務人員可進入小區（村），利用快遞、外賣貨架貨櫃實施無接觸配送。

另外在多日無社會面確診案例的門頭溝、平谷、懷柔、密雲、延慶等5個區各類酒店、民宿、農家樂恢復正常接待服務，各類景區、景點、公園堅持限量預約錯峰，按照50%限流開放。而連續7日無新增社會面病例的區，圖書館、博物館、影劇院、美術館、文化館和體育健身等場所（位於地下空間的除外），按照50%限流開放。

不過仍暫緩恢復餐飲機構堂食，暫緩中小學、幼兒園返校，高校繼續實施校園封閉管理各項措施。同時暫緩線下培訓機構、網吧、KTV以及地下空間經營場所恢復營業，暫緩恢復住宅小區村內的零散裝修工程。