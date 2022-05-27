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常態化核酸檢測擾民又花錢 中國多地調降頻次

中央社 台北27日電
中國多地實施常態化核酸檢測，不但耗費人力財力，還干擾民生經濟活動。近日，多地調降檢測頻次，杭州市27日也宣布從48小時一次，調整為72小時一次。中新社
中國多地實施常態化核酸檢測，不但耗費人力財力，還干擾民生經濟活動。近日，多地調降檢測頻次，杭州市27日也宣布從48小時一次，調整為72小時一次。中新社

中國多地實施常態化PCR核酸檢測後，不但耗費人力財力，還干擾民生經濟活動。近日，多地調降檢測頻次，最積極佈設PCR採樣點的杭州市，今天也宣布從48小時一次，調整為72小時一次。

中國國務院9日下令，人口千萬級以上大城市與輸入風險較高的省會城市，要建立步行15分鐘核酸「採樣圈」，拓寬COVID-19疫情監測範圍和管道。

江西省10日跟進，下令各地普通人群（一般民眾）實行3天1檢；高風險暴露人群2天1檢；重點場所從業人員1天1檢。

綜合每日經濟新聞、澎湃新聞報導，江西新餘市21日通告，普通人群3天1檢調整為10天1檢，高風險暴露人群的2天1檢調整為實行3天1檢。通告中提到，「最大限度減少疫情對正常生活和經濟社會發展的影響」。

繼新餘調整核酸檢測頻次後，江西撫州市25日也跟進，普通人群調整為7天1檢，高風險人群調整為3天1檢。

報導提到，此前在撫州官方社群帳號留言區，有網友指出，「採樣點太少，三天一檢肯定有許多人無法按時完成採樣」；有網友提問「我們下班了，核酸點也下班了，這怎麼辦？」還有網友反映，「工商個體戶壓力好大，兩天一檢，小店時刻離不得人，排隊要好久」。

據不完全統計，目前中國至少有10個城市定出核酸採樣的頻次。對於非關鍵、風險地區居民，杭州、北京、鄭州將兩次核酸檢測的間隔定為48小時；深圳、蘇州和武漢則是72小時。

廣州市則採取分區政策，海珠區倡議居民每5天一測，番禺區間隔最長的是1週1測；包括石家莊、青島採取此種政策。

其中，杭州佈設核酸採樣點最積極。據報導，在月初9000個檢測點仍然造成民眾排隊的情況下，官方將檢測點數量大幅提升至1.9萬個，保證日均開放點位1萬個以上，才基本實現「立等可做」。

依杭州1220.4萬常住人口計算，每萬人採樣點高達約15.6個。對於其他城市而言，這將進一步提高政府投入門檻。

採樣點大面積鋪開後，核酸採樣人員的壓力也不容小覷。資料顯示，杭州共有6.2萬採樣力量，每天配置採樣人員數量在1.2萬人以上。其中，社會力量約占40%。

報導指出，運用藥店執業藥師資源，擴充採樣力量是城市比較普遍的做法，但藥師因採樣而導致沒有時間休息的情況並不少見；因為耽誤本職工作，藥師也面臨收入下降的問題。

杭州今天宣布，經「綜合研判」，決定自5月27日零時起，常態化核酸檢測頻次由48小時調整到72小時。杭州官方今天沒有說明調降頻次的具體原因，但強調核酸採樣點位不會減少，採樣力量不會削弱。

檢測 疫情 國務院

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