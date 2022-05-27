野村：中國現在恐面臨高達9千億美元預算資金缺口

野村指出，中國政府預算資金缺口可能高達人民幣6兆元。美聯社

野村控股的經濟學家近日表示，中國各地爆發疫情 ，以及各城市長時間封控抗疫，導致政府預算 資金缺口不斷擴大，恐怕高達人民幣6兆元（約9000億美元）。

據彭博社報導，以陸挺為首的野村經濟學家在26日的報告中指出，儘管經濟減速情況惡化等，北京 仍然不太可能大幅擴大已有的支出計畫，這是因為政府現在面臨約人民幣6兆元的巨大資金缺口，如果想要落實「已經相當積極」的財政政策，就必須加以填補。

上述經濟學家預計，「北京將利用各種手段和管道」來籌集資金，可能的選擇包括特別主權債券、政策性銀行加大貸款，以及允許地方政府融資平台借入更多資金。他們補充，新刺激措施很多「只會用於填補資金缺口」。

野村分析師認為，中國今年的預算總額，包括年度預算中列明的部分，加上增值稅退稅和去年未用完的地方政府專項債券募集資金將大增16%，達到人民幣41兆元以上，這將遠高於去年的下降2%和2020年的增長11%。

他們說，北京在3月初公布年度預算時，大大高估了財政收入和土地出讓收入，疫情頻發也推高了預算。「北京現在擔心的是，可能沒有足夠的資金來支持計畫支出增長16%。」

新加坡「聯合早報」指出，中國政府財政狀況在4月分惡化，這期間為了落實疫情動態清零政策財政支出上升，再加上政府向納稅人退稅來幫助企業應對疫情衝擊影響，又導致收入大降。外界已經呼籲加大財政刺激力度，例如，發行更多國債。

今年前4月，中國財政收入，主要是稅費收入年降4.8%，為人民幣7.4兆元；教育和醫療等領域的一般性支出增長5.9%，為人民幣8.1兆元。據中國財政部數據顯示，前4月，政府基金收入，主要是出售土地所得年降近28%，而這個類別的支出增長35%。