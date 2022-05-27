我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一年半來最佳 股指本周止跌

紐約市雷暴將襲 國殤日長周末29、30日最宜外出

野村：中國現在恐面臨高達9千億美元預算資金缺口

記者林汪靜／即時報導
野村指出，中國政府預算資金缺口可能高達人民幣6兆元。美聯社
野村指出，中國政府預算資金缺口可能高達人民幣6兆元。美聯社

野村控股的經濟學家近日表示，中國各地爆發疫情，以及各城市長時間封控抗疫，導致政府預算資金缺口不斷擴大，恐怕高達人民幣6兆元（約9000億美元）。

據彭博社報導，以陸挺為首的野村經濟學家在26日的報告中指出，儘管經濟減速情況惡化等，北京仍然不太可能大幅擴大已有的支出計畫，這是因為政府現在面臨約人民幣6兆元的巨大資金缺口，如果想要落實「已經相當積極」的財政政策，就必須加以填補。

上述經濟學家預計，「北京將利用各種手段和管道」來籌集資金，可能的選擇包括特別主權債券、政策性銀行加大貸款，以及允許地方政府融資平台借入更多資金。他們補充，新刺激措施很多「只會用於填補資金缺口」。

野村分析師認為，中國今年的預算總額，包括年度預算中列明的部分，加上增值稅退稅和去年未用完的地方政府專項債券募集資金將大增16%，達到人民幣41兆元以上，這將遠高於去年的下降2%和2020年的增長11%。

他們說，北京在3月初公布年度預算時，大大高估了財政收入和土地出讓收入，疫情頻發也推高了預算。「北京現在擔心的是，可能沒有足夠的資金來支持計畫支出增長16%。」

新加坡「聯合早報」指出，中國政府財政狀況在4月分惡化，這期間為了落實疫情動態清零政策財政支出上升，再加上政府向納稅人退稅來幫助企業應對疫情衝擊影響，又導致收入大降。外界已經呼籲加大財政刺激力度，例如，發行更多國債。

今年前4月，中國財政收入，主要是稅費收入年降4.8%，為人民幣7.4兆元；教育和醫療等領域的一般性支出增長5.9%，為人民幣8.1兆元。據中國財政部數據顯示，前4月，政府基金收入，主要是出售土地所得年降近28%，而這個類別的支出增長35%。

預算 北京 疫情

上一則

上海機場：一旦疫情得到控制 機場業務量將快速恢復

延伸閱讀

北京：本輪疫情早期傳播鏈基本切斷 「完全」得到控制

北京：本輪疫情早期傳播鏈基本切斷 「完全」得到控制
美國對北京新戰略 中媒：高度警惕這三點

美國對北京新戰略 中媒：高度警惕這三點
布林肯：美對中策略 投資國內、結合盟友、與中競爭

布林肯：美對中策略 投資國內、結合盟友、與中競爭
布林肯宣布對北京新戰略 中國學者：美國在「裝可憐」

布林肯宣布對北京新戰略 中國學者：美國在「裝可憐」

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖
穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財