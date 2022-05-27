中國外交部批布林肯演說 散布虛假訊息、渲染中國威脅

中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）

國務卿布林肯 發表對中國的新戰略演說稱，不尋求與中國衝突與新冷戰、也不阻止中國發展，對此中國外交部回應稱「我們拭目以待」。

央視新聞報導，中國外交部發言人汪文斌在27日下午舉行的例行記者會中指出，布林肯（Antony Blinken）這篇演講「洋洋灑灑，費盡心機，實質是散布虛假資訊，渲染中國威脅，干涉中國內政，抹黑中國內外政策，目的是遏制打壓中國發展，維護美霸權強權。中方對此強烈不滿，堅決反對」。

汪文斌強調，美方稱中國是世界秩序最嚴峻的長期挑戰，「完全是顛倒黑白」。他指出，中國維護的是以聯合國 為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。

「而美方所謂『基於規則的國際秩序』，明眼人都看得出，不過是美方同少數國家制定的『家法幫規』，維護的只是美國主導的所謂秩序。美方一貫將國內法凌駕於國際法之上，對國際規則採取合則用、不合則棄的實用主義態度，這才是國際秩序的最大亂源」。

汪文斌並指出，「解決台灣問題，實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望和堅定意志，中方沒有任何妥協退讓的空間」。他還質疑美方口頭上說不支持台獨，但說一套做一套。「一再違反向中方作出的政治承諾，企圖虛化掏空一個中國原則，助長台獨勢力囂張氣焰，這才是要改變現狀，才是對台海和平穩定的嚴重威脅」。

此外，對於布林肯提到的「競爭」，汪文斌也批評，「實際做的是泛化國家安全概念，大搞非法單邊制裁、長臂管轄和脫鉤斷鏈，嚴重損害中國企業的正當權益，無理剝奪別國發展權利」。他強調，這不是什麼「負責任的競爭」，而是毫無底線的打壓遏制。

汪文斌指出，中美關係正處在重要的十字路口。「是對立對抗，還是對話合作？是互利共贏，還是零和博弈？美方應該從中美和世界人民共同利益出發，作出正確抉擇，特別是要把拜登 總統『四不一無意』的表態落到實處」。

他最後強調，對於布林肯稱不尋求與中國衝突和新冷戰，不阻止中國發展、發揮大國作用，願同中國和平共處，「我們對此拭目以待」。