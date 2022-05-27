我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱情趣內褲？煤氣洩漏？華人短租房東好辛酸

紐時：現在房子是住得起的唯一選擇 美國搬家趨勢減緩

中國衛健委：Omicron疫苗已進入臨床試驗

記者廖士鋒／即時報導
中國衛健委旗下的中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶27日透露，中國製Omicron疫苗已進入臨床試驗。（圖／取自中國衛健委官網）
中國衛健委旗下的中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶27日透露，中國製Omicron疫苗已進入臨床試驗。（圖／取自中國衛健委官網）

中國衛健委專家27日表示，Omicron疫苗已進入臨床試驗，而確定研究結果還需要時間。

中國衛健委旗下的中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶27日在中國聯防聯控記者會上指出，目前開展Omicron疫苗的研究，是期望「在未來我們在應對新冠病毒的過程中能夠增加一個手段」，他透露Omicron變異株疫苗雖然已經進入了臨床試驗，確定其研究結果還需要時間。

王華慶並補充，指出現在病毒的變異和進化也增加了不確定性，當前Omicron疫情在全球，尤其是有些國家流行的還是比較嚴重的。在這種情況下，尤其是對老年人，包括對那些有慢性病的人，如果不完成全程接種、加強針接種，一旦疫情出現時，會帶來更多的重症、也會增加對醫療救治負擔。當務之急是盡快全程接種，符合條件的盡快完成加強針的接種。

對於是否要等到Omicron疫苗研發完成再接種？王華慶指出，Omicron變異株使得新冠病毒的傳播速度更快，傳染性也更強，另外也使得傳播過程更加隱匿。在這種情況下，目前新冠疫苗其實對預防重症和預防死亡的效果是明確且顯著。而且如果完成新冠疫苗全程接種和加強針的話，效果會更好。

根據中國衛健委官網公布訊息，截至5月26日，31個省（市、自治區）共接種疫苗33億7,589.8萬次。

疫苗 Omicron 疫情

上一則

中國駐韓大使：希望韓方參與印太經濟架構後信守承諾

下一則

中國外交部批布林肯演說 散布虛假訊息、渲染中國威脅

延伸閱讀

新冠疫情延燒兩個寒暑 共存日子還有什麼可期待？

新冠疫情延燒兩個寒暑 共存日子還有什麼可期待？

猴痘案例 7州發現9起 CDC發布北美、歐洲、澳洲旅遊警示

猴痘案例 7州發現9起 CDC發布北美、歐洲、澳洲旅遊警示
新聞評論／家長抱孩雨中苦等 再戳破蔡政府大話

新聞評論／家長抱孩雨中苦等 再戳破蔡政府大話
蔡英文：將逐步檢視邊境管制措施 讓國際旅行更便利

蔡英文：將逐步檢視邊境管制措施 讓國際旅行更便利

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00

超人氣

更多 >
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺
德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」

德州槍手反鎖教室濫射1小時 「警先救兒女 非阻槍手」
多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖

多倫多男攜槍遊走學校附近 遭警擊斃 5校解封鎖
穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財