中國衛健委：Omicron疫苗已進入臨床試驗

中國衛健委旗下的中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶27日透露，中國製Omicron疫苗已進入臨床試驗。（圖／取自中國衛健委官網）

中國衛健委專家27日表示，Omicron疫苗 已進入臨床試驗，而確定研究結果還需要時間。

中國衛健委旗下的中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶27日在中國聯防聯控記者會上指出，目前開展Omicron疫苗的研究，是期望「在未來我們在應對新冠病毒的過程中能夠增加一個手段」，他透露Omicron變異株疫苗雖然已經進入了臨床試驗，確定其研究結果還需要時間。

王華慶並補充，指出現在病毒的變異和進化也增加了不確定性，當前Omicron疫情 在全球，尤其是有些國家流行的還是比較嚴重的。在這種情況下，尤其是對老年人，包括對那些有慢性病的人，如果不完成全程接種、加強針接種，一旦疫情出現時，會帶來更多的重症、也會增加對醫療救治負擔。當務之急是盡快全程接種，符合條件的盡快完成加強針的接種。

對於是否要等到Omicron疫苗研發完成再接種？王華慶指出，Omicron變異株使得新冠病毒的傳播速度更快，傳染性也更強，另外也使得傳播過程更加隱匿。在這種情況下，目前新冠疫苗其實對預防重症和預防死亡的效果是明確且顯著。而且如果完成新冠疫苗全程接種和加強針的話，效果會更好。

根據中國衛健委官網公布訊息，截至5月26日，31個省（市、自治區）共接種疫苗33億7,589.8萬次。