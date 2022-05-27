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北京：本輪疫情早期傳播鏈基本切斷 「完全」得到控制

記者黃雅慧／即時報導
北京市於27日新冠疫情防控記者會上表示，本輪疫情傳播鏈已完全得到控制。圖取自央廣網
北京市於27日新冠疫情防控記者會上表示，本輪疫情傳播鏈已完全得到控制。圖取自央廣網

北京疫情防控有正向發展。北京市於27日召開新冠疫情防控工作第347場新聞發布會，北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰通報，27日0時至15時，北京新增本土新冠病毒感染者20例；均為隔離觀察人員，無社會面篩查病例。本輪疫情早期傳播鏈條基本被切斷，已「完全」得到控制。近期新增幾起群聚性感染以基本得到控制，並逐漸趨穩。

劉曉峰介紹，截至目前北京市共有高風險地區7個，中風險地區17個。這一波疫情自4月22日至5月27日15時，北京市累計報告1701例新冠肺炎病毒感染者。

劉曉峰也提到，近期多起群聚性感染，如韻達快遞長陽分部、中鐵十一局三公司等相關疫情，已基本得到控制；岳各莊市場、友誼社區、東方廣場等相關疫情逐漸趨穩。26日海淀區新增四撥子村、立方·庭大廈相關疫情，導致疫情出現波動，但總體呈下降趨勢。

會上也通報一起違規案件。據報北京金准醫學檢驗實驗室違規對多管樣本進行3管混管檢測，人為稀釋樣本，影響檢測結果準確性，涉嫌妨害傳染病防治罪。該案已被立案偵查，法定代表人等17人依法採取刑事強制措施。市衛健委副主任、新聞發言人李昂表示這是一起嚴重的核酸檢測質量安全事件，因而增加疫情防控難度，干擾疫情防控大局。該案件反映出本市核酸檢測監管還存在漏洞和薄弱環節。

儘管疫情有趨穩跡象，但防控措施仍未明確放寬。會上仍說明要嚴格規範管理封管控區和隔離點，保障居民生活就醫需求，封管控區要嚴格執行防疫要求，對不具備居家隔離條件的風險人員，要集中隔離，轉運要按風險等級合理安排優先秩序，防止交叉感染，嚴格24小時關口值守等。

疫情 北京 檢測

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