我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州小學槍案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：心碎而死

秦剛：台灣問題無妥協餘地 美國正把台海變火藥桶

記者林則宏／即時報導
中國駐美大使秦剛。（新華社）
中國駐美大使秦剛。（新華社）

中國駐美國大使秦剛在國務卿布林肯發表拜登政府上任17個月後首份中國政策前，搶先在《南華早報》發表署名文章指出，美國政府不斷虛化、掏空一個中國政策，正把台海變成危險的火藥桶。他強調，台灣問題事關中國核心利益，中方沒有任何妥協、退讓餘地。

美國時間26日上午，布林肯在喬治華盛頓大學就美中關係發表演說。他強調，美國的「一中政策」並未改變。美國反對北京或台北單方面改變現狀，也不支持台灣獨立，希望通過和平方式解決兩岸分歧。

秦剛26日則在《南華早報》發布署名文章，中國駐美國大使館官網並公布這篇文章的中譯全文。秦剛在文章一開始就指出，「過去幾十年，一個中國原則一直是中美關係與台海和平穩定的基石，但這一基石正面臨前所未有的威脅」。

他強調，中國政府積極真誠地推動兩岸關係和平發展，願盡最大努力實現和平統一。但要實現和平統一，就必須堅定維護一個中國原則，即：世界上只有一個中國，台灣不是一個主權國家，而是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

秦剛表示，長期以來，這是國際社會普遍共識，具有不可撼動的國際法基礎。在一個中國原則基礎上，包括美國在內世界上181個國家同中國建立了外交關係，美國對一個中國原則也有鄭重承諾。

秦剛說，「然而，一個中國原則正遭到嚴重破壞。蔡英文當局拒不接受體現一個中國原則的『九二共識』，變換手法搞『漸進式台獨』。美國政府一面聲稱一個中國政策沒有改變，不支持『台獨』，不希望與中國發生衝突對抗，另一面卻把台灣當作『第一島鏈戰略支點』來遏制中國，不斷虛化掏空一個中國政策」。

「美方把單方面炮製的所謂『與台灣關係法』、『對台六項保證』凌駕於中美雙邊共識即三個聯合公報之上，嚴重違反國際關係基本準則。美方大肆提升美台官方關係，不斷派高官訪台，卻說是為促進非官方關係。美方說希望台海和平，卻售台大量先進武器，無疑是火上澆油。美方的錯誤做法嚴重助長『台獨』分裂勢力的囂張氣焰，正把台海變成危險的火藥桶」。

他強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方在台灣問題上的主權和領土完整必須得到尊重，「在這個事關中方核心利益的問題上，我們沒有任何妥協退讓的餘地」。美方有關「戰略清晰」或「戰略模糊」的討論純粹浪費時間，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

秦剛 布林肯 拜登

上一則

北京擬推南太安全協議 美澳憂心

延伸閱讀

布林肯重申不支持台獨 台外交部：美方事前已詳細簡報

布林肯重申不支持台獨 台外交部：美方事前已詳細簡報
布林肯：美國結合盟友 強力與北京競爭

布林肯：美國結合盟友 強力與北京競爭
布林肯說明中國政策 台：樂見美堅守對台安全承諾

布林肯說明中國政策 台：樂見美堅守對台安全承諾
分析／美中共存是主調 布林肯將「勝過中國」嵌入全球體系

分析／美中共存是主調 布林肯將「勝過中國」嵌入全球體系

熱門新聞

四川成都一對新人日前結婚，女方的嫁妝讓網友大開眼界，但新郎的表情更引起網友注意。（截圖自微信公眾號《青蜂俠》影片）

成都新娘嫁妝超過120萬美元 但新郎的表情比禮單更吸睛

2022-05-24 11:43
中國國家移民管理局表示，為防疫情輸入，不鼓勵個人出國旅遊探親。(美聯社)

中國移民管理局：沒剪綠卡 但不鼓勵個人出國旅遊探親

2022-05-23 14:39
示意圖。圖：pixabay

中國封控在家經濟學者月刷卡僅1.7美元 驚動銀行關切

2022-05-23 15:56
北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（取自北京大學國家發展研究院微信公眾號）

連一向最樂觀的林毅夫 都覺得中國經濟不妙了

2022-05-25 16:50
中共黨內近日下指令，要黨內高層快速剝離其海外資產。圖為習近平與中共官員出席兩會。（Getty Images）

俄成前車之鑑 美媒：習令高官拋離外國資產

2022-05-21 02:30
屠呦呦。(取材自百度百科)

未留洋、無博士學位、缺足夠論文 屠呦呦再度落選中科院士

2022-05-25 09:00

超人氣

更多 >
「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害

「你們都得死」德州槍手反鎖教室 同班師生全遇害
德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園

德州槍擊案目擊者：警察到現場卻遲遲不進校園
德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死

德州女師護童殉職 夫2天後離世 親友：失摯愛心碎而死
天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」

天普商場坍塌 6人一度被困 獲救驚魂未定「太可怕了」
德州小學槍擊／勇師殉職 女兒悼：沒了您 日子怎麼過

德州小學槍擊／勇師殉職 女兒悼：沒了您 日子怎麼過