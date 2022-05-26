秦剛：台灣問題無妥協餘地 美國正把台海變火藥桶

中國駐美大使秦剛。（新華社）

中國駐美國大使秦剛 在國務卿布林肯 發表拜登 政府上任17個月後首份中國政策前，搶先在《南華早報》發表署名文章指出，美國政府不斷虛化、掏空一個中國政策，正把台海變成危險的火藥桶。他強調，台灣問題事關中國核心利益，中方沒有任何妥協、退讓餘地。

美國時間26日上午，布林肯在喬治華盛頓大學就美中關係發表演說。他強調，美國的「一中政策」並未改變。美國反對北京或台北單方面改變現狀，也不支持台灣獨立，希望通過和平方式解決兩岸分歧。

秦剛26日則在《南華早報》發布署名文章，中國駐美國大使館官網並公布這篇文章的中譯全文。秦剛在文章一開始就指出，「過去幾十年，一個中國原則一直是中美關係與台海和平穩定的基石，但這一基石正面臨前所未有的威脅」。

他強調，中國政府積極真誠地推動兩岸關係和平發展，願盡最大努力實現和平統一。但要實現和平統一，就必須堅定維護一個中國原則，即：世界上只有一個中國，台灣不是一個主權國家，而是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。

秦剛表示，長期以來，這是國際社會普遍共識，具有不可撼動的國際法基礎。在一個中國原則基礎上，包括美國在內世界上181個國家同中國建立了外交關係，美國對一個中國原則也有鄭重承諾。

秦剛說，「然而，一個中國原則正遭到嚴重破壞。蔡英文當局拒不接受體現一個中國原則的『九二共識』，變換手法搞『漸進式台獨』。美國政府一面聲稱一個中國政策沒有改變，不支持『台獨』，不希望與中國發生衝突對抗，另一面卻把台灣當作『第一島鏈戰略支點』來遏制中國，不斷虛化掏空一個中國政策」。

「美方把單方面炮製的所謂『與台灣關係法』、『對台六項保證』凌駕於中美雙邊共識即三個聯合公報之上，嚴重違反國際關係基本準則。美方大肆提升美台官方關係，不斷派高官訪台，卻說是為促進非官方關係。美方說希望台海和平，卻售台大量先進武器，無疑是火上澆油。美方的錯誤做法嚴重助長『台獨』分裂勢力的囂張氣焰，正把台海變成危險的火藥桶」。

他強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方在台灣問題上的主權和領土完整必須得到尊重，「在這個事關中方核心利益的問題上，我們沒有任何妥協退讓的餘地」。美方有關「戰略清晰」或「戰略模糊」的討論純粹浪費時間，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。