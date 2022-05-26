王毅揭「中索安全合作3原則」 稱中國無意建軍事基地

中國外長王毅(左)表示，中國無意在索羅門建立軍事基地。(美聯社)

中國外長王毅 出訪索羅門，在會見索國外長後的記者會上，闡述「中索安全合作三原則」，強調雙方的「安全合作框架協議」合情合理合法、一切在陽光下運行，他並強調，中國無意在索羅門建立軍事基地。

據中國外交部官網訊息，王毅指出，三項原則其一是「充分尊重索方國家主權」，該安全合作「以索方需求和要求為依據，以索方同意為前提，以平等協商為基礎」。王毅強調，「搞強買強賣、干涉索方內政從來不是中國的外交政策」。

其二則是「協助維護索社會穩定」，王毅指出，安全合作包含應索方要求，協助依法維持社會秩序、保護人員生命和財產安全、實施人道主義救援、自然災害應對，目的在於説明索方加強員警能力建設，彌補安全治理赤字，維護所國內穩定與長治久安。他尤其強調安全合作不針對第三方，且中國「無意建立軍事基地」。

最後一個原則是「與地區安排並行不悖」，他強調支持島國攜手應對地區安全挑戰，支持現有地區安全合作安排，「符合索方和南太地區的共同利益」。

王毅最後強調，太平洋島國都是主權獨立國家，不是誰家的「後院」；也都有權做出自己的選擇，而不是做別人的附庸，「對中索正常安全合作的任何抹黑攻擊都見不得陽光，任何干擾破壞都不可能得逞」。