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北京20人群聚打麻將 遭公安拘留

記者陳政錄／綜合報導
打麻將示意圖。(新華社)
打麻將示意圖。(新華社)

中國近月本土疫情重燃，當局為貫徹「清零」目標，不斷加碼防疫管控措施。據北京公安局房山分局26日晚間通報，當地20名村民，因在昨日下午分為5桌聚集打麻將，造成疫情傳播風險，已被依法行政拘留。

北京市公安局房山分局官方微博「平安北京房山」表示，當前，房山區正處於抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時期，但仍有個別人員，不遵規守法，私自聚集，給疫情防控工作帶來危害。

通告指出，自5月8日起，房山區周口店鎮新街村因新冠肺炎疫情實施管控，按照要求管控區居民原則上居家，禁止遛彎、串門、聚集等活動。

通告稱，5月25日下午，該村沙某某（女，55歲）等20名村民，仍違反管控規定，在沙某某家中分為5桌聚集打麻將，造成疫情傳播的風險。目前，沙某某等人均已被房山公安分局依法行政拘留。

據北京市政府26日下午通報，4月22日至5月26日15時，此輪疫情北京市已累計報告1,670例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區和經開區。

其中，朝陽區419例，房山區413例，豐台區355例，海淀區222例，通州區79例，順義區44例，西城區39例，東城區29例，昌平區22例，石景山區21例，大興區16例，門頭溝區5例，密雲區、延慶區各2例，懷柔區、經開區各1例。有鑑於此，北京現有高風險地區9個、中風險地區15個。

疫情 北京 公安

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